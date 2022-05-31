Коханка Путіна Кабаєва потрапила під санкції Канади: хто ще є у списку

Канада ввела санкції проти Аліни Кабаєвої / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Канада вводить нові санкції проти Росії. Тепер обмежувальні заходи стосуються 22 громадян РФ та 4 компаній.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

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Під санкціями опинилися:

"Россільгоспбанк";

"Інвестторгбанк",

керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій;

керуюча компанія Російської венчурної компанії.

Санкції канадського уряду стосуються також 22 фізичних осіб, а саме:

Аліна Кабаєва (можлива коханка Путіна);

Ольга Айзіман (екс-дружина олігарха Михайла Фрідмана);

Олена Георгієва (голова правління Новікомбанку);

Лариса та Катерина Фрідман (дочки олігарха Михайла Фрідмана);

Андрій Козіцин (генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії);

Михайло Кучмент (бізнесмен, голова Наглядової ради Радкомбанку);

Мілана Корольова (блогер, модель, телеведуча);

Анатолій Браверман (перший заступник гендиректора Російського фонду прямих інвестицій), його дружина Інна та син Олександр;

Михайло Россєєв (головний бухгалтер "Газпрому");

Вадим Кулик (заступник президента – голови правління банку ВТБ);

Наталія Діркс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський (члени правління ВТБ);

Дмитро П'янов (фінансовий директор ВТБ);

Сергій Мальцев (голова ради директорів Globaltrans, екс-заступник голови Ощадбанку);

Кирило Царьов (перший заступник голови Ощадбанку);

Наталія Алімова (ексчлен правління Ощадбанку);

Олександра Бурико (ексзаступник голови Ощадбанку).

Шостий пакет санкцій від Європейського Союзу

Країни ЄС нарешті погодили шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на дві третини російської нафти, а також відключення Ощадбанку від SWIFT.

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З початку березня 2022 року аналогічні заходи діють проти семи російських банків, включаючи ВТБ та "Открытие".

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Ощадбанк – це найбільший російський банк із часткою 37%.

"Тому це добре, що зараз ми десвіфтизуємо Ощадбанк", – сказала фон дер Ляєн.

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Раніше "Сьогодні" писали, як акції Ощадбанку через санкції коштували менше аркуша паперу А4. Також ми розповідали, як під економічними санкціями виживає один із найбільших автозаводів Росії.