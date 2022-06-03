Лимиты новые, цены заоблачные: сколько топлива можно купить на ОККО, WOG и UPG

Какие лимиты действуют на заправках в начале июня / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Бензиновый кризис в Украине продолжается, цены на топливо растут, и пока АЗС не готовы отменять ограничения на его продажу.

"Сегодня" собрали актуальную информацию о лимитах, действующих на разных заправках в начале июня.

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Ограничение на ОККО

На ОККО для каждого клиента, являющегося участником программы лояльности Fishka, действуют персональные лимиты.

У тех, у кого есть карта Fishka, в зависимости от персонального лимита, могут купить в одно авто от 15л до 30л горючего. Однако бензин продадут только в том случае, если он будет налицо на этой заправке, и клиент оплатит ее наличными или банковской картой.

Такие ограничения действуют на одну заправку. Следующую можно осуществить уже через 3 часа, но не более 3 раз в сутки.

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В то же время, без карты Fishka заправиться в этой сети невозможно.

Лимиты на WOG

В этой сети 3 июня правила обновились. Здесь также для заправки нужна карта лояльности PRIDE. При ее наличии купить горючее можно с такими условиями:

20 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE;

– при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии номера телефона, на который зарегистрирована карта лояльности PRIDE; 40 литров в сутки – при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения;

– при наличном расчете или оплате банковской картой, при наличии PRIDE по QR-коду из этого приложения; 40 литров в сутки – при отоварении горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE;

– при отоварении горючего, приобретенного заранее на кошелек PRIDE; 40 литров в сутки – если клиент рассчитывается безналичным способом по талону;

– если клиент рассчитывается безналичным способом по талону; индивидуальные лимиты – если клиент рассчитывается безналичным способом по топливной карте.

Заливать топливо можно только в бак. В компании также предупредили, что в течение одного визита на заправку покупать горючее с разных карт PRIDE запрещено.

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Новые правила на UPG

2 июня компания тоже объявила об обновлении лимитов. Теперь действуют следующие условия:

если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида горючего ;

; если карты нет, то ему доступно только 10 литров.

Изменились правила и для автогаза:

со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет ;

; без сканирования купить можно только 10 литров.

Лимиты в других сетях

Относительно сети "БРСМ", то на этих заправках еще с начала мая действуютследующие ограничения:

95 Euro Plus, 92 Euro, 95 Premium – можно купить 20 литров;

ГП Euro plus – 50 л;

Газ – 30 л.

На Shell сообщают о таких лимитах для всех регионов Украины, кроме западного:

10 литров (бензин и дизель);

газ – без ограничений;

корпоративным клиентам В2В – 30 литров в сутки.

На АЗС в западных регионах ограничения следующие:

20 литров (бензин и дизель);

газ – без ограничений;

корпоративным клиентам В2В – 100 литров в сутки.

Что будет с ценами на бензин после передачи Glusco "Нафтогазу"

Ранее "Сегодня" писали, что заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев объяснил, что решение Кабмина передать "Нафтогазу" около 170 заправок Glusco не поможет снизить высокие цены на топливо.

Эксперт отметил, что именно на базе Glusco никакой государственной сети заправок не будет создано.

"Группа "Нафтогаз" – коммерческая компания, единственная цель которой по уставу – получение прибыли для акционера. Если каким-то странным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник", – объяснил Рябцев.

Он добавил, что пока в уставе "Нафтогаза" не будет соответствующих изменений и не будет установлен наблюдательный совет и еще ряд преобразований, – речи о государственной сети идти не может. Соответственно, устанавливать низкие цены никто не будет, так же, как и не будет обеспечивать стабилизацию топливного рынка.

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