Льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн сохранили еще на месяц

Тариф на электроэнергию пока останется льготным / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

Цену на электроэнергию сохранили на уровне 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года. То есть государственная компания "Энергоатом" продолжит поставки электричества для населения по льготной цене, а тариф на "свет" с 1 августа не изменится.

Такое решение сегодня поддержал Кабинет министров Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство и все заинтересованные стороны работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

"Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года", - говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина.

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С 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Но даже после этого повышения цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

При этом, как заявляла нардеп Людмила Буймистер, цена на электроэнергию до сих пор не покрывает себестоимости из-за злоупотреблений спекулянтов.

Как известно, в конце мая Минэнерго призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний. НКРЭКУ признала, что на рынке есть махинации с ценами, только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.