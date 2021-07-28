Пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн зберегли ще на місяць

Тариф на електроенергію поки залишиться пільговим / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

Ціну на електроенергію зберегли на рівні 1 грн 68 коп. за кВт⋅год ще на місяць – до 1 вересня 2021 року. Тобто державна компанія "Енергоатом" продовжить постачання електрики для населення за пільговою ціною, а тариф на "світло" з 1 серпня не зміниться.

Таке рішення сьогодні підтримав Кабінет міністрів України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд і всі зацікавлені сторони працюють над тим, щоб збалансувати ринок електроенергії.

"З огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію пропонується продовжити строк дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року", – йдеться в пояснювальній записці до постанови Кабміну.

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З 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅год в місяць. З цієї дати діє єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅год.

Але навіть після цього підвищення ціна за електрику залишилася приблизно вдвічі нижче реальної ринкової вартості.

При цьому, як заявляла нардеп Людмила Буймистер, ціна на електроенергію досі не покриває собівартості через зловживання спекулянтів.

Як відомо, наприкінці травня Міненерго закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на оптовому ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній. НКРЕКП визнала, що на ринку є махінації з цінами, тільки 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.