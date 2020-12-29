Кабмин принял логичное решение отменить льготные 100 кВт, – экс-министр

Решение Кабинета министров отменить льготную цену на первые 100 кВт-час электроэнергии для всех бытовых потребителей было правильным и логичным. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр энергетики Иван Плачков, сообщает "Politeka".
"Это действительно самые низкие тарифы, я думаю, что ниже может быть только в Туркменистане, потому что тарифы для населения и в Молдове, и в России, и в Беларуси даже в полтора-два раза выше для населения, чем в Украине", - сообщил Плачков.
Отмена льготы на 100 кВт-час в качестве первого этапа, по его словам, выглядит логично и обосновано.
В то же время экс-министр призвал Кабмин пояснить населению все преимущества от такого решения.
"Правительство должно сказать, какие проблемы, которые сегодня есть на рынке электроэнергии, будут решаться и как правительство будет контролировать использование этих средств", - добавил Плачков.
Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.
Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.
С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт-час.
По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки всего на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства теми, кто в ней нуждается.
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