Кабмин принял логичное решение отменить льготные 100 кВт, – экс-министр

Отмена льготы для всех бытовых потребителей в качестве первого этапа, по словам Плачкова, выглядит обосновано

Решение Кабинета министров отменить льготную цену на первые 100 кВт-час электроэнергии для всех бытовых потребителей было правильным и логичным. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр энергетики Иван Плачков, сообщает "Politeka".

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"Это действительно самые низкие тарифы, я думаю, что ниже может быть только в Туркменистане, потому что тарифы для населения и в Молдове, и в России, и в Беларуси даже в полтора-два раза выше для населения, чем в Украине", - сообщил Плачков.

Отмена льготы на 100 кВт-час в качестве первого этапа, по его словам, выглядит логично и обосновано.

В то же время экс-министр призвал Кабмин пояснить населению все преимущества от такого решения.

"Правительство должно сказать, какие проблемы, которые сегодня есть на рынке электроэнергии, будут решаться и как правительство будет контролировать использование этих средств", - добавил Плачков.

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Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.

С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт-час.

По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки всего на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства теми, кто в ней нуждается.

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