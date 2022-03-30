Kyivstar отменил плату за популярную услугу — что теперь доступно украинцам
30 марта, 15:55
Новые условия касаются абонентов, вынужденно выехавших за границу во время войны
Услуга пригодится украинцам, выехавшим за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинцы, выехавшие за границу и являющиеся абонентами Kyivstar, мобильной связью смогут пользоваться по обычным украинским тарифам. Это касается 9 стран Европы.
Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора в Facebook.
Услуга будет действовать в:
- Польше;
- Словакии;
- Румынии;
- Венгрии;
- Молдове;
- Германии;
- Италии;
- Литве;
- Чехии.