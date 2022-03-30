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Kyivstar отменил плату за популярную услугу — что теперь доступно украинцам

Ульяна Лебич
30 марта, 15:55
Новые условия касаются абонентов, вынужденно выехавших за границу во время войны

Услуга пригодится украинцам, выехавшим за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, выехавшие за границу и являющиеся абонентами Kyivstar, мобильной связью смогут пользоваться по обычным украинским тарифам. Это касается 9 стран Европы.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора в Facebook.

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Услуга будет действовать в:

  • Польше;
  • Словакии;
  • Румынии;
  • Венгрии;
  • Молдове;
  • Германии;
  • Италии;
  • Литве;
  • Чехии.