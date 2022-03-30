Kyivstar отменил плату за популярную услугу — что теперь доступно украинцам

Украинцы, выехавшие за границу и являющиеся абонентами Kyivstar, мобильной связью смогут пользоваться по обычным украинским тарифам. Это касается 9 стран Европы.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора в Facebook.

Услуга будет действовать в:

Если вы хотите остаться с привычным номером телефона и использовать роуминг в этих странах, то для вас будут действовать внутренние тарифы оператора.

Кто может воспользоваться услугой?

Воспользоваться услугой могут абоненты предоплаты актуальными тарифными планами линейки "Твой" и последними тарифами "Все вместе". Если у абонента подключен более старый тариф, его можно изменить в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании или по номеру 466.

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"У бизнес-клиентов и контрактных абонентов новые условия будут действовать для большинства тарифных планов", – отмечают в компании, но деталей не уточняют.

Выгодный тариф от Kyivstar

Самый дешевый тариф этого оператора – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Тариф предлагает:

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100 МБ мобильного интернета;

когда мегабайты использованы, пакет со 100 МБ будет стоить 10 грн;

не снимаются мегабайты при пользовании соцсетями;

безлимитные звонки в сети Kyivstar;

50 SMS по Украине;

когда SMS использованы, пакет из 10 шт. по Украине будет стоить 3 грн, а из 10 шт. за границу – 10 грн.

Напомним, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

Раньше мы рассказывали, что Kyivstar заблокировал смс из России и Беларуси.