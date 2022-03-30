Kyivstar відмінив плату за популярну послугу — що тепер доступно українцям

Українці, які виїхали за кордон та є абонентами Kyivstar, мобільний звʼязок зможуть використовувати за звичайними українськими тарифами. Стосується це 9 країн Європи. Про це повідомила прес-служба мобільного оператора у Facebook. Послуга діятиме у: Польщі; Словаччині; Румунії; Угорщині; Молдові; Німеччині; Італії; Литві; Чехії. Якщо ви бажаєте залишитись зі звичним номером телефону і будете використовувати роумінг у цих країнах, то для вас діятимуть внутрішні тарифи оператора. Хто може скористатися послугою? Скористатися послугою можуть абоненти передоплати актуальними тарифними планами лінійки "Твій" та останніми тарифами "Все разом". Якщо в абонента підключений старіший тариф, його можна змінити у додатку "Мій Київстар", на сайт компанії або за номером 466. "У бізнес-клієнтів та контрактних абонентів нові умови діятимуть для більшості тарифних планів", – зазначають у компанії. Вигідний тариф від Kyivstar Найдешевший тариф цього оператора – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи. Тариф пропонує: 100 МБ мобільного інтернету; коли мегабайти використані, пакет зі 100 МБ коштуватиме 10 грн; не знімаються мегабайти при користуванні соцмережами; безлімітні дзвінки у мережі Kyivstar; 50 SMS по Україні; коли SMS використані, пакет з 10 шт. по Україні коштуватиме 3 грн, а з 10 шт. за кордон – 10 грн. Нагадаємо, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців. Раніше ми розповідали, що Kyivstar заблокував смс з Росії та Білорусі.