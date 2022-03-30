Kyivstar відмінив плату за популярну послугу — що тепер доступно українцям

Послуга стане в нагоді українцям, які виїхали за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїхали за кордон та є абонентами Kyivstar, мобільний звʼязок зможуть використовувати за звичайними українськими тарифами. Стосується це 9 країн Європи.

Про це повідомила прес-служба мобільного оператора у Facebook.

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Послуга діятиме у:

Польщі;

Словаччині;

Румунії;

Угорщині;

Молдові;

Німеччині;

Італії;

Литві;

Чехії.