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Kyivstar відмінив плату за популярну послугу — що тепер доступно українцям

Уляна Лебич
30 березня, 15:55
Нові умови стосуються абонентів, що вимушено виїхали за кордон під час війни

Послуга стане в нагоді українцям, які виїхали за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїхали за кордон та є абонентами Kyivstar, мобільний звʼязок зможуть використовувати за звичайними українськими тарифами. Стосується це 9 країн Європи.

Про це повідомила прес-служба мобільного оператора у Facebook.

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Послуга діятиме у:

  • Польщі;
  • Словаччині;
  • Румунії;
  • Угорщині;
  • Молдові;
  • Німеччині;
  • Італії;
  • Литві;
  • Чехії.