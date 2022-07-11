Курсы в автошколах: сколько стоит выучиться на водителя в Украине

В разных областях отличаются типы курсов в автошколах и их стоимость / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вождение авто – достаточно полезное умение в современном мире, ведь открывает возможность комфортно ездить за город, подвозить детей в школу или делать покупки в супермаркете сразу на неделю-две.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, какие виды курсов предлагают в разных городах Украины, предусматривающих программы и сколько стоят.

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Львов

Школа водительского мастерства во Львове предлагает разные виды курсов для клиентов – начальный, подростковый, основной, профессиональный и зимний, а также курсы для мотоциклистов.

Начальный курс рассчитан на водителей без опыта или взрослых, решивших научиться управлять автомобилем – стоимость 8 уроков с практикой от 4,8 тыс. грн на авто клиента и от 7,8 тыс. грн на авто школы. Предлагают также расширенный курс для начинающих по теории (4,5 тыс. грн) и практике на механике или автомате (от 9,6 тыс. грн) – всего 10 занятий.

Для подростков предлагают программу из 5 занятий на 10 часов. Стоимость – от 3 тыс. грн на авто клиента и от 5 тыс. грн – на автошколы. Основной курс предназначен для прокачки знаний и навыков водителей – это 6 занятий, стоимостью от 3,9 тыс. грн.

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Профессиональный курс предусматривает изучение экстремального вождения – цена за 3 занятия от 4,2 тыс. грн. Для поклонников автоспорта устраивают индивидуальные спортивные тренировки – от 2,5 тыс. грн за занятие.

Киев

В столице курсы вождения категории "В" в одной из автошкол предусматривают четыре программы – "Минимум", "Базовая", "Стандарт" и "Расширенная". На онлайн-обучение есть скидки.

Минимальная программа предусматривает 20 практических занятий по 45 мин. для водителей с определенными навыками и водительским удостоверением, стоимость – 13 тыс. грн. "Базовая" рассчитана на водителей со средними навыками, это 30 занятий по вождению за 16 тыс. грн. "Стандарт" – 40 практических занятий за 19 тыс. грн для водителей со стабильными навыками. Расширенная стоит 22 тыс. грн и рассчитана на начинающих – это 50 практических занятий и теория.

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Отдельно можно заказать дополнительные практические занятия на 1,5 часа каждое по цене 800 грн (седан) или 900 грн (кроссовер).

Ужгород

В областном центре в Закарпатье также работают автошколы, где обучают водителей категории "В". Учеба длится 3 месяца, учащиеся могут выбрать для практики один из 5 автомобилей школы. Стоимость – 5,5 тыс. грн.

Отдельно можно купить курс "Слесарь по ремонту автомобилей". Учеба длится 5 месяцев, стоимость – 5 тыс. грн.

Хмельницкий

В Хмельницком действует более десяти сертифицированных автошкол, которые предлагают курсы сроком 1,5-2 месяца. Цена стартует от 7 тыс. грн, средняя рыночная – 11 тыс. грн. Обычно обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач на 500-700 грн дороже, чем на механике.

В городе есть и популярная сеть женских автошкол, где преподают инструкторки для учениц. Стоимость курса зависит от навыков и потребностей клиенток, в среднем до 12 тыс. грн. Можно заказать отдельно только курс по теории онлайн за 4,7 тыс. грн.

Изменения в автошколах

24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения. Если раньше водителей обучали два месяца, а потом сони давали два экзамена, то теперь процесс разобьют на два этапа по месяцу – отдельно теория и практика.

Соответственно, экзамены кандидатам в водители придется сдавать после каждого этапа. Экзамен по теории по-прежнему будут сдавать 20 минут – это 20 вопросов с возможностью совершить две ошибки. Свидетельство об успешном экзамене по теории будет действовать год.

За это время можно обратиться в автошколу для практической подготовки. По ее завершении выдадут свидетельство, которое будет действовать два года.

"Сегодня" ранее писали, что в Европейском Союзе поддержали нововведение, которое касается украинских водителей, а также рассказывали, что делать, если вы вдруг попали в ДТП за границей.