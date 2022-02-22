Курс на бирже "сошел с ума": что происходит с гривней после заявления Путина

Гривня обвалилась ниже 29 грн/долл / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс гривни резко обвалился на фоне признания Россией независимости псевдореспублик "ЛДНР", которые являются оккупированной частью территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные торгов на финансовой площадке Investing.com.

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По состоянию на 10 утра 22 февраля курс гривни достиг 29 грн/долл. а после немного опустился, до 28,9 грн/долл. Обвал гривни начался утром 22 февраля, за несколько часов доллар подскочил на 1,19%.

Торги на электронной бирже / Фото: Investing.com

Однако признание фейковых республик, которое осудило все мировое сообщество, нанесло удар и по российской экономике.

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По данным агентства Bloomberg, после этого рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Российская валюта и фондовые рынки стремительно обвалились. Рубль 21 февраля достиг отметки 80 руб/долл, а к евро вообще обвалился до 90 руб.

Падение российских акций

Акции российских компаний на фоне обострения на Донбассе стремительно летят вниз, только за 21 февраля индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, а индекс РТС опустился ниже отметки 1200 пунктов.

Как рассказал директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Парк, сейчас инвесторам невероятно трудно оценить геополитический риск и эта неделя будет неопределенной.

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"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения РФ, и рассказывали, как биржевая паника искусственно взвинчивает курс доллара.