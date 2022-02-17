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Угроза рядом? Курс гривни на бирже резко обвалился из-за обострения на Донбассе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 13:57
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Рассказываем, что происходит с украинской национальной валютой на бирже 17 февраля и как это связанно с обстрелами на Востоке
Гривня активно реагирует на новости об эскалации
Гривня активно реагирует на новости об эскалации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня резко обвалилась относительно доллара, после новостей о начавшихся обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе целого ряда мирных объектов.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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Сразу после начала внезапной эскалации, около 10 утра, наблюдается резкий рост курса доллара относительно гривни.

Если до этого украинская валюта держалась на отметке 28,15 грн/долл, то по состоянию 13.15 дня 17 февраля, гривня упала до 28,33 грн/долл.

То есть доллар вырос на 0,81% за несколько часов.

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Ход торгов 17 февраля
Ход торгов 17 февраля / Фото: Investing.com, Коллаж: Сегодня

Тем временем справочный курс гривни, который установил Нацбанк на 17 февраля – 28,09 грн/долл.

Что происходит на Донбассе?

17 февраля, российские боевики начали артобстрелы подконтрольной Украине территории с оккупированных частей Донбасса.

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Тяжелая артиллерия ударила по поселку Станица Луганская и один из снарядов попал в детский сад, когда там находились дети и воспитатели.

На данный момент известно о трех раненых сотрудниках сада, 8 детей эвакуировали.

Позже наемники нанесли удар по Марьинке, в следствии чего одна из жительниц получила осколочные ранения.

Также под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Луганской области и еще несколько населенных пунктов.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения и рассказывали, как не остаться без денег в такой ситуации.

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Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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