Курс доллара в РФ в обменниках сильно изменился – за сколько россиянам продают валюту

Что происходит с долларом в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский Центробанк на 27 апреля выставил достаточно приемлемый курс доллара, который составляет 72,7 руб.

"Сегодня" разобрались, за сколько доллар продают россиянам в реальных обменниках и банках.

Реклама

Ситуация заметно отличается от официального курса, но все же не так сильно, как в первые дни войны.

В среднем наличный доллар россиянам продают по курсу 80-85 рублей, много предложений по 90-100 рублей, однако можно найти более выгодные предложения.

Но есть одна загвоздка, по официальному курсу доллар купить невозможно, поскольку валюты во многих финучреждениях просто нет.

Реклама

Ситуация 27 апреля выглядит так:

Реальный курс доллара в РФ

Эксперты международного банка Wells Fargo заявили, что нынешний курс доллара в России полностью искусственный и фактически создан Центробанком.

Реклама

Реальная стоимость доллара в РФ по мнению аналитиков – 180 рублей, что минимум в три раза выше официальных показателей.

Эта искусственная регуляция привела к катастрофической нехватке валюты в России.

"Сегодня" также писали, когда может наступить дефолт России по внешнему долгу, и рассказывали, почему экономика РФ не выдержит войны с Украиной.