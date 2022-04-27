Курс доллара в РФ в обменниках сильно изменился – за сколько россиянам продают валюту

Что происходит с долларом в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российский Центробанк на 27 апреля выставил достаточно приемлемый курс доллара, который составляет 72,7 руб.
"Сегодня" разобрались, за сколько доллар продают россиянам в реальных обменниках и банках.
Ситуация заметно отличается от официального курса, но все же не так сильно, как в первые дни войны.
В среднем наличный доллар россиянам продают по курсу 80-85 рублей, много предложений по 90-100 рублей, однако можно найти более выгодные предложения.
Но есть одна загвоздка, по официальному курсу доллар купить невозможно, поскольку валюты во многих финучреждениях просто нет.
Ситуация 27 апреля выглядит так:
Реальный курс доллара в РФ
Эксперты международного банка Wells Fargo заявили, что нынешний курс доллара в России полностью искусственный и фактически создан Центробанком.
Реальная стоимость доллара в РФ по мнению аналитиков – 180 рублей, что минимум в три раза выше официальных показателей.
Эта искусственная регуляция привела к катастрофической нехватке валюты в России.
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