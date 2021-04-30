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Курс доллара упал после роста: курс валют Нацбанка

30 апреля, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 30 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,75 грн;
1 евро – 33,64 грн;
10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на четыре копейки – до минимального значения с 24 марта. По итогам недели – с 23 по 30 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской уже на 31 копейку. Как объясняют эксперты, небольшой рост доллара на этой неделе был ситуативным, и в ближайшее время гривне ничего не угрожает.

Евро вырос сразу на 11 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день.

Стоимость 10 российских рублей 30 апреля выросла на две копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 29 апреля, доллар на межбанке подешевел на шесть копеек в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,55/33,58 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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