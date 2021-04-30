Курс доллара упал после роста: курс валют Нацбанка

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 30 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,75 грн;

1 евро – 33,64 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на четыре копейки – до минимального значения с 24 марта. По итогам недели – с 23 по 30 апреля – украинская валюта все равно укрепилась по отношению к американской уже на 31 копейку. Как объясняют эксперты, небольшой рост доллара на этой неделе был ситуативным, и в ближайшее время гривне ничего не угрожает.

Евро вырос сразу на 11 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день.

Стоимость 10 российских рублей 30 апреля выросла на две копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 29 апреля, доллар на межбанке подешевел на шесть копеек в покупке и на пять – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,72/27,74 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,55/33,58 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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→ В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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