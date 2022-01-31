Курс доллара резко обвалился: чем удивила гривня в последний день января

К какому курсу готовиться украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 31 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,78 грн;

1 евро – 32,03 грн;

1 злотый – 6,99 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 20 копеек, евро упал на 32 копейки. Курс злотого тоже опустился, но на 10 копеек, а курс рубля вырос на семь копеек.

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Что было с курсом на межбанке?

В пятницу, 28 января, доллар открыл торги со значениями 28,8500/28,8700 грн, а к завершению сбросил 17 копеек в покупке и продаже и торговался по 28,68/28,70 грн.

грн, а к завершению сбросил 17 копеек в покупке и продаже и торговался по Евро начало день с показателей 32,1215/32,1438 грн, а к закрытию межбанка подешевело в покупке и продаже на 12 копеек - 32,00/32,02 грн.

Что будет с долларом в ближайшее время?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, заявление российского МИДа помогло немного снизить геополитическую напряженность, но темпы распродаж ОВГЗ остаются прежними.

"Насколько оптимистично настроены нерезиденты, станет понятно после аукциона Минфина Украина по размещению ОВГЗ 1 февраля", – отметил эксперт.

По словам Гойлова, на предстоящей неделе с 31 января по 4 февраля, динамика курса будет зависеть от геополитической обстановки и ситуации на границах. Эксперт считает, что в ближайшее время доллар закрепится на отметке 28,65 грн, а вот евро вероятно вырастет до 32,45 грн.

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"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом гривни в случае широкомасштабного вторжения РФ и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения экономики во всем мире.