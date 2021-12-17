Курс доллара пошел на взлет. Что ждет украинцев на следующей неделе

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 20 декабря:

17.12 20.12 Изменение 1 доллар США 27,19 грн 27,25 грн +0,06 1 евро 30,84 грн 30,86 грн +0,02

По сравнению с курсом НБУ на пятницу 17 декабря, доллар подорожал на 6 копеек, а евро на 2 копейки.

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Что будет с курсом доллара дальше

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на текущей неделе нерезиденты нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на 1,4 млрд грн, но при этом продали почти половину всех долларовых ОВГЗ – на 638 млн долларов.

Он предполагает, что в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 грн за доллар. При появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 грн за доллар.

Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.