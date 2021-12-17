Курс долара пішов на зліт. Що чекає на українців наступного тижня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 20 грудня:

17.12 20.12 Зміна 1 долар США 27,19 грн 27,25 грн +0,06 1 євро 30,84 грн 30,86 грн +0,02

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 17 грудня, долар подорожчав на 6 копійок, а євро на 2 копійки.

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Що буде з курсом долара далі

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, цього тижня нерезиденти наростили свій портфель гривневих ОВДП на 1,4 млрд грн, але при цьому продали майже половину всіх доларових ОВДП – на 638 млн доларів.

Він припускає, що найближчим часом гривня продовжить вагатися у діапазоні 27,2-27,3 грн за долар. З появою на ринку енергоімпортерів курс може рушити до локального осіннього максимуму – 27,4 грн за долар.

Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.