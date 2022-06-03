Курс доллара летит вниз? Сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Сколько стоит доллар в банках 3 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 35,9 грн/долл, а покупки – 35 грн. Заметим, что неделю назад валюта имела другие значения — 36,6 грн и 35,5 грн соответственно, что немного ниже по сравнению с теперешним.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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3 июня банки еще больше снизили курс купли-продажи доллара. В общем ситуация выглядит так:

ПриватБанк – 35,2 грн/35,7 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;

Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;

Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн;

ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;

Monobank — 31,5 грн/32,6 грн;

В Украине лопнул банк

Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации. Теперь финучреждение выводят с рынка.

Мегабанк попал в категорию проблемных еще 3 февраля и по данным регулятора, у него были существенные нарушения в различных сферах деятельности.

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Кроме этих нарушений, Мегабанк не выполнил требования НБУ об их устранении в течение определенного срока.

"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", – подчеркнули в Нацбанке.

Раньше мы писали, в каких банках можно получить пенсию во время военного положения.

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Также мы рассказывали, как украинским предпринимателям получить 20 тыс. грн от ПриватБанка.