Курс доллара летит на дно: сколько стоит валюта на чёрном рынке

Сколько стоит доллар 5 июля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
5 июля курс доллара продолжил свое падение, начатое еще два дня до того. Ведь по сравнению с 3 июля стоимость валюты в продаже упала на 16 коп, в покупке – на 19 коп.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
Так, стоимость американской валюты по состоянию на утро 5 июля в продаже составляет 35,35 грн (3 июля – 35, 51 грн), в покупке доллар упал до уровня 35,21 грн (3 июля показатель был 35,40 грн).
Чего ждать от доллара на этой неделе
Как рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, на следующей неделе, с 4 по 10 июня, курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.
Аналитик не ожидает резкого падения гривни свыше 40 долларов.
"Во-первых, банки не будут покупать валюту по такому курсу, поскольку сами устанавливают курс покупки и продажи в стране. Во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не следует ждать. В-третьих, по сезонному фактору спрос на валюту в июле не растет", – подчеркивает Орищак.
Решение о плавающем курсе валюты не даст девальвационного толчка, как и отпечатанная гривня. Кроме низких доходов населения и исчерпывающих денежных запасов, у нас действуют ограничения на вывод денег за границу.
Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.
Также мы рассказывали, что будет с долларом, если НБУ отпустит курс.