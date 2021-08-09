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Курс доллара изменится осенью: что влияет на гривню

9 августа, 12:22

Ксения Капустинская

Девальвация украинской валюты не за горами, но пока что на межбанке царит затишье

Гривне прочат девальвацию / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 9 августа после падения по официальному курсу остается стабильным на межбанке и торгуется в районе 26,79-26,81 грн. Предложение на валютным рынке пока что превышает спрос, так что котировки могут снизиться. Наличный доллар в обменниках на этой неделе, вероятно, будет стоить 26,93-27,07 грн. Спрос и предложение валюты пока будут стабилизироваться, а вот уже осенью возможна девальвация гривни.

Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил старший аналитик Esperio Ян Кароль.

Что влияет на курс доллара

По мнению Кароля, гривню поддерживают такие факторы:

Впрочем, влияние этих новостей на курс сдерживают валютный интервенции Национального банка – регулятор выкупает инвалюту для пополнения резервов и не дает гривне укрепиться слишком сильно.

Среди девальвационных факторов:

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Почему курс доллара может вырасти осенью

По прогнозам аналитиков Finstop, на девальвационными факторами для гривни могут стать такие события:

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

А согласно Индексу БигМака, доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%. Правда, эксперты призывают не воспринимать эти расчеты серьезно.

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