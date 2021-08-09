Россия в нетерпении: "Северный поток – 2" вот-вот достроят

Договоренности США и Германии о гарантиях для Украины на случай запуска "Северного потока – 2" ни на что не повлияют, уверены в РФ

Сергей Нечаев уверен, что "Северный поток - 2" скоро достроят / Фото: Wikipedia, Sean Gallup/Getty Images

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет полностью завершено в ближайшие недели. При этом заявления США и Германии о соглашении насчет "трубы" никак не повлияют на ход работ.

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Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью российской газете "Известия".

"Германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока – 2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", – сказал Нечаев.

Готовность "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%; Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода; До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км; Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.

"Северный поток – 2" – это российский магистральный газопровод в Германию через Балтийское море (длина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двум ниткам).

О чем договорились США и ФРГ

США и Германия обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении стран о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей. В частности:

немецкая сторона будет "принимать меры", если Россия использует поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны или предпримет агрессивные действия против Украины;

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет;

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 млрд долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Впрочем, это заявление не устроило официальный Киев. Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод в принципе угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС, поэтому его запуск недопустим.

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Также МИД Украины сомневается, что гарантий США и Германии достаточно, чтобы остановить российскую агрессию после запуска "Северного потока – 2". Ведомство уже направило ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе.

В Белом доме также заявляли, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":