Курс доллара и евро устремился вверх

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 15 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,12 грн;

1 евро – 30,90 грн;

1 злотый – 6,44 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

Курс доллара вырос на 2 копейки, а евро – на 1. Злотый подорожал на 3 копейки, а рубль снизился в цене на 5 копеек.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

12 ноября доллар подорожал на 14 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,24/26,26 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 8 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,02/30,03 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.