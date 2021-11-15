Курс долара та євро кинувся вгору

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 15 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,12 грн;

1 євро – 30,90 грн;

1 злотий – 6,44 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Курс долара зріс на 2 копійки, а євро – на 1. Злотий подорожчав на 3 копійки, а рубль знизився у ціні на 5 копійок.

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

12 листопада долар подорожчав на 14 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,24/26,26 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 8 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,02/30,03 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.