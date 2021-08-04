Курс доллара пополз вверх. На гривню давят два негативных фактора

Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке уже превышает предложение

Доллар дорожает / Фото: Сегодня

Доллар 4 августа после того, как замер по официальному курсу, перешел к росту на межбанке и торгуется по 26,89-26,91 грн. Спрос на иностранную валюту превышает ее предложение. В ближайшее время курс будет плавно возвращаться к психологической отметке в 27 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Новость о выделении Украине безвозмездной помощи от МВФ в размере 2,7 млрд долларов уже отыграна рынком накануне, хотя не исключены спекулятивные попытки сыграть на позитиве... Ожидаем плавное сползание курса в зону 27 грн/долл., однако оптимизм в отношении выделения средств от МВФ может сдержать покупателей", – сказал Шевчишин.

Читайте также: Клиенты ПриватБанка теряют деньги при снятии наличных – что говорят в банке

Негатив на гривни

Ухудшение эпидемиологической ситуации. На деловую активность в стране и настроения инвесторов оказывают влияние негативные ожидания по возможным новым ограничениям. Низкий спрос на ОВГЗ. Вторничный аукцион Минфина принес всего 1,9 млрд гривен. Спрос на бумаги продолжает снижаться, как со стороны банков (для которых снизилась доходность таких вложений после повышения учетной ставки НБУ), так и со стороны нерезидентов, которые остаются пассивными в отношении украинского долга. За первые два дня августа нерезиденты вышли из ОВГЗ на 973 млн гривен, тогда как за весь июль закрыли позиции на 3,5 млрд гривен.

Напомним, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Также сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: