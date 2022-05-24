Кризису горючего конец? Как в Украине предлагают избежать дефицита

Как предлагают решить проблему с поставкой топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К концу мая во время бензинового кризиса очень дорого на рынке горючего оценивают дизтопливо. Цены на него на разных АЗС колеблются от 57 до 58 грн за литр. Между тем чтобы снизить цены и преодолеть дефицит, украинские аграрии предлагают завозить дизтопливо во флекситанках.

Что это такое, и что именно предлагается, enkorr рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

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Как предлагают разрешить кризис

Флекситанки – это специальные гибкие контейнеры. Сейчас в некоторых странах используют этот способ для поставок ДТ, но в Украине и странах ЕС эта процедура пока не урегулирована.

Как пояснил Сластен, это может быть один из вариантов поставки в нашу страну горючего. Теперь одна из основных причин дефицита топлива – недостает возможности железнодорожных поставок и автоцистерн для перевозки горючего, а также длинные логистические пути.

Между тем, аграрии везут на экспорт зерновые грузы и растительные масла с помощью железной дороги 20-футовыми контейнерами, а также автозерновозов. Однако на обратном пути эти автомобили и контейнеры обычно едут пустыми.

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"Причем объем таких перевозок по итогам апреля 2022 года – до 1 млн тонн в месяц, и он будет расти, потому что Украине нужно экспортировать по меньшей мере 3 млн тонн зерна и 400 тыс. тонн масла ежемесячно. Следовательно, вполне реально на обратном пути как раз и использовать специальные флекситанки для перевозки в Украину дизтоплива", – объяснил глава УКАБ.

Сластен добавил, что флекситанки помогут еще и снизить стоимость логистики экспорта зерна и импорта дизтоплива.

С такой идеей клуб уже обратился к украинским властям.

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Как во время бензинового кризиса наживаются АЗС

Ранее мы рассказывали, что в течение прошлой недели в Киеве зафиксировали цены на бензин по 65-70 гривен за литр. Ситуация улучшилась после проверок, и сейчас на АЗС города купить бензин можно по более адекватной цене в пределах 51-58 гривен.

За нарушение правил АЗС угрожают штрафы, а также отмена лицензий.

"На некоторых заправочных станциях мы фиксируем превышенную стоимость на 30-40%. За день мы проверили 68 АЗС в Киеве, и ни одна из них не соблюдает декларирование стоимости горючего. Таким АЗС начисляются штрафные санкции, а если ситуация не будет исправлена, мы будем обращаться в соответствующих структур для отмены лицензии и прекращения их работы", – пояснил "Сегодня" председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавил, что контроль цен на бензин в Киеве проходит уже третью неделю. В целом проверки показывают, что горюче-смазочные материалы на АЗС есть, но в ограниченном количестве. И потому на некоторых заправках прибегают к спекуляциям – не выполняют требования действующего законодательства и не декларируют стоимость продукции.

"Сегодня" раньше писали, как бензиновые мошенники наживаются на украинцах и рассказывали, какие АЗС установили заоблачную цену на автомобильный газ.