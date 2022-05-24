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Нарушения стали массовыми: как во время бензинового кризиса наживаются АЗС

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 10:07
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Рассказываем, какие нарушения кроме завышенных цен фиксируют на АЗС во время бензинового кризиса
Как АЗС нарушают правила продажи бензина
Как АЗС нарушают правила продажи бензина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 20 мая государство больше не контролирует цены на горючее. Однако АЗС запретили ставить чрезмерно высокие цены, и уполномоченные органы могут контролировать соблюдение ими этих условий. В столичной Госпродпотребслужбе рассказали, что активно проверяют заправки, а некоторым уже даже грозит лишение лицензий.

Как проходят проверки, и какие нарушения фиксируют, "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Цены на бензин выше на 30-40% от дозволенного

Как рассказал Рубан, в течение прошлой недели в столице фиксировали цены на бензин по 65-70 гривен за литр. Ситуация улучшилась после проверок и сейчас на АЗС города купить бензин можно по более адекватной цене в пределах 51-58 гривен.

За нарушение правил АЗС угрожают штрафы, а также отмена лицензий.

"На некоторых заправочных станциях мы фиксируем превышенную стоимость на 30-40%. За понедельник мы проверили 68 АЗС в Киеве, и ни одна из них не придерживается декларирования стоимости топлива. Таким АЗС насчитываются штрафные санкции, а если ситуация не будет исправлена, мы будем обращаться в соответствующие структуры для отмены лицензии и прекращения их работы", – пояснил глава Госпродпотребслужбы.

Он добавил, что контроль цен на бензин в Киеве проходит уже третью неделю. В целом проверки показывают, что горюче-смазочные материалы на АЗС есть, но в ограниченном количестве. И потому на некоторых заправках прибегают к спекуляциям – не выполняют требования действующего законодательства и не декларируют стоимость продукции.

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"Дизтопливо и 95-й бензин относятся к социально значимым продуктам, которые нужно декларировать в обязательном порядке. И если субъект хозяйственной деятельности собирается повышать его стоимость на 5-10% или 15%, то он должен это задекларировать и может повысить стоимость, но максимум через трое суток и только на 5%. Мы же наблюдаем совершенно другую ситуацию", – отметил Рубан.

Глава службы добавил, что на данный момент бензин А-95 и дизельное топливо на столичных заправках есть, но есть и большие очереди за ним.

Однако есть еще одна проблема, и касается она не цен.

"На АЗС часто домешивают и разбавляют бензин, а также используют не поверенные счетчики при заливе бензина в бак автомобиля. Все это делается с целью наживы вокруг ажиотажа с топливом. Таких нарушений фиксируется очень много. Мы обратились в Кабмин с требованием усилить государственный контроль. Это касается метрологического надзора и контроля за качеством топлива", – подчеркнул Рубан.

Нарушения есть и в других областях

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Черновицкой области при проверке на заправках одной из сетей АЗС Госпродпотребслужба обнаружила, что клиентам продавали дизтопливо за 70 грн за литр. Это значительно завышенная цена.

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Украинцы жалуются не только на высокие цены, а и другие нарушения на АЗС, в частности:

  • отсутствие расчетных документов;
  • отказ в свободном выборе средств расчета и т.д.

Также мы писали, что в ближайшее время на заправках больше горючего не станет. Об этом "Сегодня" рассказал основатель Prime Group Дмитрий Леушкин. Он объяснил, что сейчас аграрии и бизнес формируют спрос на оптовые партии и скупают их, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.

Импорт хоть и растет, но все еще превышает предложение, и когда кризис закончится – трудно сказать.

Кроме того, большинство экспертов уверено, что до конца мая очереди на АЗС уменьшатся, а через два месяца полностью наладится новая логистика.

Также вместе с экспертом "Сегодня" рассказывали, как бензиновый кризис в Украине повлияет на цены на разные товары. Читайте также, какие цены на бензин на OKKO, WOG, KLO и Укргаздобыче.

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