Кризі пального кінець? Як в Україні пропонують уникнути дефіциту

Як пропонують вирішити проблему з постачанням пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На кінець травня під час бензинової кризи найдорожче на ринку пального оцінюють дизпаливо. Ціни на нього на різних АЗС коливаються від 57 грн до 58 грн за літр. Тим часом, щоб знизити ціни й подолати дефіцит, українські аграрії пропонують завозити дизпаливо у флексітанках.

Що це таке, та що саме пропонується, enkorr розповів генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон.

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Як пропонують вирішити кризу

Флексітанки – це спеціальні гнучкі контейнери. Зараз у деяких країнах використовують цей спосіб для постачання ДП, але в Україні й країнах ЄС ця процедура поки не врегульована.

Як пояснив Сластьон, це може бути один з варіантів для постачання в нашу країну пального. Зараз одна з основних причин дефіциту пального – бракує спроможності залізничних постачань й автоцистерн для перевезення пального, а також довгі логістичні шляхи.

Тим часом аграрії везуть на експорт зернові вантажі й рослинні олії за допомогою залізниці 20-футовими контейнерами, а також автозерновозів. Однак на зворотному шляху ці автомобілі й контейнери зазвичай їдуть порожніми.

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"Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 року – до 1 млн тонн на місяць, й він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн тонн зерна й 400 тис. тонн олії щомісячно. Отже, цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпального", – пояснив голова УКАБ.

Сластьон додав, що флексітанки допоможуть ще й зменшити вартість логістики експорту зерна й імпорту дизпального.

Із такою ідеєю клуб уже звернувся до української влади.

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Як під час бензинової кризи наживаються АЗС

Раніше ми розповідали, що протягом минулого тижня у Києві зафіксували ціни на бензин по 65-70 гривень за літр. Ситуація покращилася після перевірок, і зараз на АЗС міста купити бензин можна за більш адекватною ціною в межах 51-58 гривень.

За порушення правил АЗС загрожують штрафи, а також навіть скасування ліцензій.

"На деяких заправних станціях ми фіксуємо перевищену вартість на 30-40%. За день ми перевірили 68 АЗС у Києві, і жодна з них не дотримується декларування вартості пального. Таким АЗС нараховуються штрафні санкції, а якщо ситуація не буде виправлена, ми звертатимемося до відповідних структур для скасування ліцензії та припинення їхньої роботи", – пояснив "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додав, що контроль цін на бензин у Києві проходить уже третій тиждень. Загалом перевірки показують, що паливно-мастильні матеріали на АЗС є, але в обмеженій кількості. І тому на деяких заправках вдаються до спекуляцій – не виконують вимоги чинного законодавства і не декларують вартість продукції.

"Сьогодні" раніше писали, як бензинові шахраї наживаються на українцях, та розповідали, які АЗС встановили захмарну ціну на автомобільний газ.