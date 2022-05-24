Ціни на автогаз побили черговий рекорд – що відбувається на заправках

Розповідаємо, які АЗС встановили захмарну ціну на автомобільний газ

Ціни на автогаз виросли понад 40 грн / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні невпинно зростають ціни на автогаз. На деяких АЗС вони вже перевалили далеко за 40 грн.

Про це свідчать дані сайтів Мінфін і Всі АЗС.

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Середня вартість цього палива становить 38 грн/л, найвищий показник 24 травня зафіксовано у мережі Chipo, там автогаз продають за 42 грн/л. А 23 травня мережа Mango за один день підняла ціну на автогаз одразу на 5 гривень – до 43,99 грн.

Знайти автогаз теж не так просто, хоча він і не в такому дефіциті, саме тому зростає вартість палива.

Ціни на оптові закупівлі

Проблема в тому що оптові ціни на автогаз, за якими АЗС і купують його у трейдерів, – зашкалюють.

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Залежно від регіону оптові ціни на автогаз коливаються від 52 до 70 тис. грн за тонну.

Пікова ціна помічена на сході України. – 72 тис. грн за тонну, на півдні максимум становив 58 тис. грн за тонну, а в областях на кордоні з Європою вартість автогазу коливається від 54 до 65 тис. грн за тонну.

Також надзвичайно дорого автогаз продають у центральних областях.

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Перевірки АЗС

Через бурхливу бензинову кризу уряд відпустив ціни на пальне, але попросив АЗС не встановлювати надмірно високі ціни.

Проте українці активно скаржаться на порушення цієї умови і просять провести перевірки.

У ході таких ревізій виявилося, що в одній з областей дизпаливо продавали по 70 грн/літр.

Після перевірки на цій заправці було взагалі припинено реалізацію палива. Також серед популярних порушень виявилася відсутність розрахункових документів та відмова у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

"Сьогодні" раніше писали, як бензинові шахраї наживаються на українцях, та розповідали, яке покарання загрожує за нічні черги на заправках, під час комендантської години.