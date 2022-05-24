Цены на автогаз побили очередной рекорд – что происходит на заправках

Рассказываем, какие АЗС установили заоблачную цену на автомобильный газ

Цены на автогаз выросли выше 40 грн / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине неустанно растут цены на автогаз, на некоторых АЗС они уже перевалили далеко за 40 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайтов Минфин и Все АЗС.

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Средняя стоимость этого топлива составляет 38 грн/л, самый высокий показатель 24 мая зафиксирован в сети Chipo, там автогаз продают по 42 грн/л. А 23 мая сеть Mango за один день подняла цену на автогаз сразу на 5 гривен – до 43,99 грн.

Найти автогаз тоже не так просто, хотя он и не в таком дефиците, именно поэтому и растет стоимость топлива.

Цены на оптовые закупки

Проблема в том, что оптовые цены на автогаз, по которым АЗС и покупают его у трейдеров, – зашкаливают.

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В зависимости от региона оптовые цены на автогаз колеблются от 52 до 70 тыс. грн за тонну.

Пиковая цена замечена на востоке Украины – 72 тыс. грн за тонну, на юге максимум составил 58 тыс. грн за тонну, а в областях на границе с Европой стоимость автогаза колеблется от 54 до 65 тыс. грн за тонну.

Также невероятно дорого автогаз продают в центральных областях.

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Проверки АЗС

Из-за бушующего бензинового кризиса правительство отпустило цены на топливо, но попросило АЗС не устанавливать чрезмерно высокие расценки.

Однако украинцы активно жалуются на нарушение этого условия и просят провести проверки.

В ходе таких ревизий обнаружилось, что в одной из областей дизтопливо продавали по 70 грн/литр.

После проверки на этой заправке была вообще прекращена реализация топлива. Также среди популярных нарушений оказались отсутствие расчетных документов и отказ в свободном выборе средств расчета и т.д.

"Сегодня" ранее писали, как бензиновые мошенники наживаются на украинцах, и рассказывали, какое наказание грозит за ночные очереди на заправках, во время комендантского часа.