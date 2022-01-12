Коснулось почти каждого. Что изменилось для украинцев в январе

Экономические изменения в январе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С первым месяцем года в Украину пришли ряд изменений, которые так или иначе сказались на жизни многих украинцев.

Повышение пенсий

С 1 января пересчитали пенсии для некоторых украинцев. Выплаты изменились для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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Как изменились минимальные выплаты:

людям с I группой инвалидности повысили до 6000 грн;

со II группой инвалидности – до 4800 грн;

с III группой инвалидности – до 3700 грн.

Также в январе повысили пенсии 9% женщин, которые родились до 1962 года.

В течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.

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Новые тарифы на доставку газа и воду

С 1 января 2022 года в Украине изменились тарифы на доставку газа. Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей:

ЧАО "Гадячгаз".

АО "Закарппатгаз".

ПАО "Лубныгаз".

АО "Николаевгаз".

АО "Тисменицагаз".

АО "Харьковгаз".

АО "Черновцыгаз".

Размер абонплаты зависит всего от двух показателей: усредненного потребления газа и тарифа. Поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.

Также для некоторых украинцев увеличились тарифы на воду. Стоимость изменилась для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

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КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;

В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц предпринимателей, однако коснулось оно не всех.

Кого коснулось нововведение: предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и при этом осуществляют операции, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

Первый раз ФЛП придется заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.

Второй раз уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.

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