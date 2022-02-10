Конец "пластиковой" эпохе: как изменятся покупки украинцев в марте

Пластиковые пакеты будут под запретом / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с марта некоторые виды пакетов будут запрещены полностью.

Об этом говорится в Законе №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины".

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Да, именно с 9 марта 2022 года в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг нельзя будет распространять:

сверхтонкие пластиковые пакеты с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);

тонкие пластиковые пакеты со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;

оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

Это будет второй этап "пластиковых" ограничений. Первый, напомним, начался еще 10 декабря, когда речь шла исключительно о запрете безвозмездного распространения пластиковых пакетов.

Результаты после первого запрета

По словам и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, как передает само министерство, уже сегодня можно говорить о результатах постепенного запрета пластиковых пакетов.

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"Мы достигли основной цели – достучались до сознания каждого украинца. Люди задумались, нужно ли им этот пластик. По результатам исследований, с ноября прошлого года спрос на альтернативные упаковки, экосумки в Украине вырос на 178%. Люди покупают альтернативы, использование которых за счет многократности значительно выгоднее", — прокомментировал Руслан Стрелец.

Напомним, что исключение для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов будет продолжаться до 1 января 2023 г.

Что еще следует знать о пакетах?

Маркировать пакеты будут двумя разными способами:

Compost Home;

Compost Industrial.

По словам владельца бренда Укрпак Антона Богомаза, первые разлагаются в домашних компостных ямах, их можно просто закопать в землю, и через некоторое время они превратятся в воду, биомассу и СО2.

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В то же время Compost Industrial разлагается на специальных заводах, которых в Украине пока нет.

Раньше мы подсчитали, сколько украинцы будут тратить на "кульки" каждый год. Речь идет о миллиардных суммах.

Мы также писали, почему этот закон большинство экспертов называет "мертвым" и как поступать, чтобы вдохнуть в него жизнь.