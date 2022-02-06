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Цены взлетят в 10 раз! Сколько на самом деле будем платить за пакеты в марте

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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6 февраля, 17:24
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С февраля пластиковая упаковка в супермаркетах не подорожала, но с марта вступают в силу новые ограничения, которые ударят по карману
Скоро некоторые пакеты в Украине подорожают
Скоро некоторые пакеты в Украине подорожают / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы с опасением ждали подорожания пластиковых пакетов с 1 февраля, но, как оказалось, это была ложная тревога.

Сообщение о росте цены до 2 и 3 гривен коснулось пакетов с толщиной стенки более 50 микрон. Это довольно толстые пакеты, которые и так уже продаются за сопоставимые суммы. А привычные тонкие пакеты-маечки, в которые мы привыкли складывать овощи и фрукты, по-прежнему стоят в магазинах в среднем по 10 копеек. Но с 9 марта ситуация кардинальным образом изменится.

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"Сегодня" поговорили с производителями пластиковой упаковки и разобрались, чего ждать потребителю.

Мартовские новшества

До 9 марта ситуация с использованием пластиковых пакетов в магазинах остается неизменной. Покупатели по-прежнему могут упаковывать товары в пластиковые пакеты, цена на которые в магазинах установлена в среднем 10 копеек за штуку.

Новый этап борьбы с распространением упаковочного пластика начнется в марте, когда вступит в силу полный запрет на продажу пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон и существенные ограничения на продажу пакетов до 15 микрон.

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Как сообщили в Кабинете министров, "с 9 марта 2022 года, будет полностью запрещено распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг" такой упаковки:

  • сверхтонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы и сыпучих товаров);
  • тонких пластиковых пакетов со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;
  • оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Для того, чтобы разобраться, как будет работать новшество, "Сегодня" обратились за разъяснениями к производителям пластиковой упаковки.

"Начнем с того, что после 9 марта будут разрешены пакеты до 1 5мкм, – разъяснил "Сегодня" собственник бренда Укрпак Антон Богомаз. – Это обычная тонкая фасовочная "майка" или пакет без ручек (мешочек). Такие пакеты мы можем видеть в отделах с овощами, фруктами, мясом, рыбой, там, где фасуют крупы, конфеты и т. п. Они выдерживают нагрузку в пару килограммов, поэтому имеют небольшой объем".

По словам специалиста, после 9 марта такие пакеты будут разрешены только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. Срок их обращения установлен до конца 2022 года.

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"В такие пакеты толщиной до 15 мкм смогут упаковывать только товары разрешенных категорий, упаковывать другие товары в них будет запрещено", – говорит Антон Богомаз.

Также будут разрешены к продаже плотные пакеты из привычного пластика с толщиной стенок от 50 мкм. В них сейчас часто пакуют объемные или тяжелые продукты.

Эксперт поясняет, что стандартные большие пакеты супермаркетов, которые мы покупаем возле касс, чтобы окончательно упаковать покупки, имеют толщину около 30 микрон, а пакеты с толщиной стенки 50 микрон – это еще более плотные.

Все остальные пакеты, которые будут использоваться или продаваться в магазинах с 9 марта, должны быть произведены из биоразлагаемого сырья и иметь специальную маркировку.

Как они выглядят и сколько стоят

Производители говорят, что после вступления в силу норм закона, биопакеты будут изготовлять из растительных компонентов – картофельного или кукурузного крахмала, а также других видов биосырья. Главная их особенность заключается в том, что за относительно короткий срок они полностью разлагаются.

Правда, за экологию придется дополнительно заплатить – такая продукция выдерживает меньший вес, а стоит при этом дороже.

"Биоразлагаемые пакеты вы уже сейчас можете видеть в продаже в прикассовой зоне некоторых магазинов, – продолжает Антон Богомаз. – Они отличаются от обычных тем, что на ощупь более эластичные, сильнее тянутся, из-за этого выдерживают меньший вес, а стоят в рознице существенно дороже".

Обусловлено это тем, что цена на сырье для их производства в 2,5-3 раза выше.

"Кроме того, на каждом пакете по закону должна быть специальная маркировка о том, что он биоразлагаемый, – говорит специалист. – Это тоже существенно удорожает производство. По нашим оценкам, если сейчас обычный пакет-майка продается в магазине за 10 копеек, то такой же по размеру биоразлагаемый может стоить около 1 гривни".

Несложно посчитать, что если сегодня на среднестатистического украинца приходится 500 пакетов в год, то удорожание тары на 90 копеек – с 0,1 до 1 гривни – обойдется каждому из нас в 450 грн. Правда, если получится уменьшить их использование, как предполагает закон, то и сумма итоговой переплаты будет меньше.

Два вида упаковки

Что еще нужно знать покупателям о новых пакетах? Маркироваться они будут двумя разными знаками – Compost Home и Compost Industrial.

"Пакеты с маркировкой "ОК Compost Home" разлагаются в домашних компостных ямах, – говорит Антон Богомаз. – Их можно просто закопать в землю, и через какое-то время они превратятся в воду, биомассу и СО2. Продукция с пометкой Compost Industrial разлагается на специальных заводах, которых в Украине пока нет. Поэтому для борьбы за экологию логично будет производить продукцию с пометкой Compost Home".

По словам экспертов, опасаться, что такой пакет начнет разлагаться у вас дома, не стоит. Для начала процесса распада нужны микроорганизмы (грибы и бактерии), которые обитают в земле. Поэтому если биоразлагаемый пакет положить дома на полку, то ничего с ним не случится.

Что будет с другими пакетами?

Если с пакетами для продуктов в магазинах и супермаркетах мы разобрались, то что будет с другой упаковкой, например пакетами для мусора или для экскрементов домашних животных, пока неясно.

"В законе, который регулирует использование пластиковой упаковки, есть определение пакета, – говорит Богомаз. – Там сказано, что "пластиковый пакет – это изготавливаемая из пластика тара в форме рукава, с дном и открытой горловиной, с ручками или без ручек, предназначенная для упаковки и/или транспортировки товаров и продукции конечным потребителям".

Эксперт говорит, что под это определение не подходит вся закрытая упаковка, в которую уже на заводе была запаяна продукция.

"То есть ограничения не распространяются, например, на упаковку с грунтом для растений, запаянную еще на заводе, – резюмирует эксперт. – Или на упаковочную пленку, в которую запаковали какую-то продукцию".

Попадают ли под ограничения мусорные мешки и пакетики для уборки за животными, производители не знают. И хотя такая продукция формально не предназначена для транспортировки продуктов, как это предполагает закон, они советуют дождаться по этому вопросу разъяснения от правительства.

Раньше мы писали: ученые считают, что отказ от производства мяса может существенно замедлить глобальное потепление и спасти планету.

Больше материалов на тему борьбы за экологию и ее влияния на личные средства каждого, читайте в нашей спецтеме ЭКОлогия vs ЭКОномика: что важнее.

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