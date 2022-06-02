Конец дефицита топлива близко? Что изменилось на польской границе

Бензин стал быстрее доходить до Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В начале июня бензиновый кризис в Украине все еще продолжается. Цены растут, однако основной причиной дефицита есть логистика. Чтобы это преодолеть, для фур с топливом на границе сделали "зеленые коридоры".
О таких изменениях сообщил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает Медиацентр Украина.
Что изменилось
Теперь в обе стороны между Польшей и Украиной на пограничных пунктах пропуска организовали так называемые зеленые коридоры. Благодаря этому машины с топливом не стоят в очередях, и быстрее поставляют его в страну.
"Пустые бензовозы направляются в Европу без очередей, так же быстро они возвращаются в Украину и проходят таможенную границу", – объяснил Меньшиков.
Следовательно, логистика упрощается, и бензин быстрее доходит до потребителя. В таможне надеются, что благодаря такому решению и уменьшению очередей бензиновый кризис завершится уже в ближайшее время.
"Очереди грузоперевозок уменьшились в течение последней недели и стали контролируемыми. Мы достигли договоренностей с польскими коллегами, переформатировали нашу работу", – подчеркнул Меньшиков.
UPG обновила лимиты на топливо
Со 2 июня сеть UPG изменила правила по отпуску топлива. Теперь для частных лиц условия следующие:
- если клиент отсканирует бонусную карту UPGgood, то сможет купить 40 литров любого вида топлива;
- если карты нет, то ему доступно только 10 литров .
Несколько другие правила установили на автогаз:
- со сканированием бонусной карты UPGgood лимита на покупку автогаза нет;
- без сканирования купить можно только 10 литров.
А вот для юридических лиц и ФЛП условия не изменились.
"Сегодня" также разъяснили, как украинцы самостоятельно ухудшают ситуацию с бензиновым кризисом, и что будет после открытие заправок "Нефтегаза".