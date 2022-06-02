Кінець дефіциту пального близько? Що змінилося на польському кордоні

Бензин став швидше доходити в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку червня бензинова криза в Україні все ще триває. Ціни ростуть, однак основною причиною дефіциту є логістика. Щоб це подолати, для фур з пальним на кордоні зробили "зелені коридори".

Про такі зміни повідомив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков, передає Медіацентр Україна.

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Що змінилося

Отже, тепер в обидві сторони між Польщею та Україною на прикордонних пунктах пропуску організували так звані зелені коридори. Завдяки цьому машини з пальним не стоять у чергах, і швидше постачають його в країну.

"Пусті бензовози прямують в Європу без черг, так само швидко вони повертаються в Україну та проходять митний кордон", – пояснив Меньшиков.

Відтак логістика спрощується, і бензин швидше доходить до споживача. У митниці сподіваються, що завдяки такому рішенню і зменшенню черг бензинова криза завершиться уже найближчим часом.

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"Черги вантажоперевезень зменшились протягом останнього тижня і стали контрольованими. Ми досягли домовленостей з польськими колегами, переформатували нашу роботу", – наголосив Меньшиков.

UPG оновила ліміти на пальне

З 2 червня мережа UPG змінила правила щодо відпуску пального. Тепер для приватних осіб умови такі:

якщо клієнт відсканує бонусну карту UPGgood, то зможе купити 40 літрів будь-якого виду пального ;

; якщо картки нема, то йому доступно лише 10 літрів.

Трохи інші правила встановили на автогаз:

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зі скануванням бонусної карти UPGgood ліміту на купівлю автогазу нема ;

; без сканування купити можна лише 10 літрів.

А от для юридичних осіб і ФОП умови не змінились.

"Сьогодні" також роз'яснили, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою, і що буде після відкриття заправок "Нафтогазу".