Компенсация за разрушенное жилье – смогут ли украинцы выбирать другие города для жизни

Как украинцам будут выдавать новое жилье после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, чье жилье разрушила война смогут сами выбирать, где они хотят получить новую жилплощадь, но есть серьезные ньюансы.

Это предусматривает законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, рассказала соавтор документа, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

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По ее словам, разрушенные частные дома будут строится на том же участке, где он размещался. Если речь идет о квартире, в многоквартирном доме, то на этом же участке могут построить аналогичный.

"Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства – так что люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", – рассказала Елена Шуляк.

В чем подвох?

Однако выбрать абсолютно любой населенный пункт не получится, он должен соответствовать населенному пункту, где человек жил до войны, по определенным характеристикам, в том числе:

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цене квадратного метра;

количеству населения.

"Если человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном возвращаются в свои дома", – отметила Шуляк.

Как будут строить жилье

Ранее Шуляк рассказала, что после войны принцип возведения домой изменится, большее внимание уделят безопасности, а все проекты будут переделаны.

По ее словам, в новых домах появятся обязательные бомбоубежища, как в Израиле.

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"Сегодня" также писали, кто получит денежную компенсацию если владелец разрушенного жилья погиб и рассказывали о двух способах возмещения ущерба за разрушенное жилье.