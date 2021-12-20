Колбаса с плесенью и масло, которое пробовали крысы: как украинцев обманывают супермаркеты

За год стоимость продуктов выросла на 20%, а некоторых вообще на все 50%. Несмотря на это, торговцы то и дело пытаются впихнуть покупателю просроченные сыры, колбасу, рыбу и т. д.

О беззакониях в украинских супермаркетах и международном опыте рассказал в сюжете корреспондент "Сегодня".

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Случай в супермаркете Бучи

Буквально за пару минут в одном из супермаркетов в пригороде Киева корреспондент обнаружил на полках форель с двухнедельной просрочкой и колбасу с характерной плесенью (хотя срок годности соответствовал указанному).

Последнюю позицию кассир не продала и обратилась в отдел, чтобы прояснить ситуацию. Однако руководство супермаркета объясняло это вроде бы невнимательностью продавцов, которые не заметили просрочку на полках.

Продукция с новыми терминами в Кременчуге

В Кременчуге СБУ разоблачила подполье, где перефасовывали непригодные к потреблению продукты в свежую упаковку и клеили новые сроки их употребления.

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Поставляли продукцию в розничные торговые сети, подразделения Госпогранслужбы и Министерства обороны, а что наиболее цинично — в дошкольные учреждения Полтавской и Киевской областей.

Бывают и другие ситуации, популярные непосредственно в магазинах.

"Очень часто просроченные сыры тот же магазин натирает, фасует и продает как для пиццы, для запекания", — говорит Елена Куликова, председатель правления Всеукраинской ассоциации "Споживча довіра".

Как контролирует это государство

Эксперты утверждают, что пищевые продукты, срок годности которых истек, не имеют права быть на прилавках магазинов. Государство конституционно гарантирует покупателю качественную продукцию и наказывает недобросовестных продавцов немаленькими штрафами.

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Однако количество случаев, когда просроченную продукцию выставляют на полках магазинов, увеличивается. В Госпродпотребслужбе это связывают с уменьшением количества обращений граждан. Меньше жалуются – меньше проверок.

Да и устраивать эти проверки соответствующая служба пока не может, ведь это запрещено из-за пандемии.

Однако эксперты убеждены: если налоги мы платим за каждый купленный продукт, то и защита соответствующая должна быть.

Штрафы

За продажу продуктов непригодного качества штраф составляет около 25 минимальных зарплат (160 тысяч гривен), а за просроченные продукты — 40 минимальных зарплат (около 260 тысяч гривен).

В 2021 году за это уже оштрафовали 318 юридических лиц на общую сумму больше 11 миллионов гривен.

Куда жаловаться

Два года назад Украина отменила книги отзывов и предложений, назвав это "советским пережитком". В качестве альтернативы появились средства электронных коммуникаций: электронная почта и горячие линии.

В основном эти жалобы игнорируют, как со случаем нашего корреспондента и супермаркета в Буче.

Как решают вопросы просрочки за границей

Возьмем, к примеру, Прагу – столицу Чехии. На территории города расположен склад, куда ежемесячно со всего государства свозят 200 тонн продуктов, срок годности которых уже истек. Однако потреблять их еще можно, потому что срок продлили после экспертизы.

Все товары раздаются бесплатно благотворительным организациям.

Урегулирование этого вопроса связано с высокими штрафами для супермаркетов, если те будут торговать просроченными продуктами. Суммы наказаний достигают 300 тысяч крон (около 370 тысяч гривен). Супермаркеты делают все возможное, чтобы не попасть впросак и не платить такие штрафы.

В Украине же штрафы тоже немаленькие, но все равно торговцы пренебрегают законами.

Да и перенять опыт Чехии они не готовы, потому что придется платить деньги за транспортировку и утилизацию просроченного. Торговцам проще пользоваться невнимательностью покупателей.

Новые схемы обмана перед новогодними праздниками

Супермаркеты обманывают украинцев на кассах, с ценниками, с весом продуктов и т. д. Существует много схем, особенно актуальных именно перед новогодними праздниками, когда украинцы массово скупаются к столу:

супермаркеты обычно снижают цену на товары, срок годности которых подходит к завершению или даже уже завершился, но с витрины убрать не успели. Бывает такое, что и ценники переклеиваются;

срок годности которых подходит к завершению или даже уже завершился, но с витрины убрать не успели. Бывает такое, что и ценники переклеиваются; несоответствие цены при выборе продуктов и на кассе обычно начинается за три дня до Нового года и длится примерно до 13 января;

при выборе продуктов и на кассе обычно начинается за три дня до Нового года и длится примерно до 13 января; все, что меньше 5 копеек, остается магазину – свидетельствует постановление Кабмина. Если остальная часть больше этой суммы — отдать покупателю. Однако бывают случаи, когда кассир не прибавит и 50 копеек, и даже гривню;

и 50 копеек, и даже гривню; ложные акции. Проверить их можно по штрих-коду в интернете. Сегодня большинство магазинов выставляют товары и цены на них на своем сайте;

Проверить их можно по штрих-коду в интернете. Сегодня большинство магазинов выставляют товары и цены на них на своем сайте; тару взвешивают вместе с продукцией, хотя закон запрещает такие действия. К таким фасованным товарам следует относиться с особой осторожностью. Бывает, что вес указан один, а по факту на 200 г меньше.

Раньше мы писали, как киевский супермаркет начал продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей.

А также рассказывали, во сколько обойдется украинцам новогодний стол.