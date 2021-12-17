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Новые схемы обмана: как не стать жертвой супермаркетов в предновогодней суматохе

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 21:12
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Супермаркеты начали массово обманывать украинцев перед новогодними праздниками
Украинцев массово обманывают в супермаркетах
Украинцев массово обманывают в супермаркетах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Супермаркеты обманывают украинцев на кассах, с ценниками, с весом продуктов и т. д. Существует много схем, особенно актуальных именно перед новогодними праздниками, когда украинцы массово скупаются к столу.

Об основных уловках, к которым прибегают супермаркеты, в комментарии "Сегодня" рассказал Максим Несмиянов, директор Союза потребителей Украины.

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Просроченная и испорченная продукция

Супермаркеты обычно снижают цену на товары, срок годности которых подходит к завершению или даже уже завершился, но с витрины убрать не успели. Бывает, что и ценники переклеивают.

История из жизни

Волынянин Эдуард поделился в Facebook своей историей, что случилась с ним два года назад. Мужчина приобрел в одном из супермаркетов копченый творог. На нем было две наклеенные друг на друга наклейки. Одна содержала одну цену и срок годности, другая – совсем другие.

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"Переклеили наклейки, но вместе с ценой решили продлить срок годности на неделю. Вчера именно с этим сыром мы подходили к администратору, нам пообещали снять всю партию. Результат сегодня – администрация просто вернула его на витрину", — выражает свое возмущение мужчина.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Игра с ценниками

Максим Несмиянов утверждает, что несоответствие цены при выборе продуктов в зале и на кассе обычно начинается за дня 3 до Нового года и длится примерно до 13 января.

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"Смотрите, сколько вам пробивают на кассе. Бывает, что ты покупаешь одну пару носков, а тебе пробивают далеко не одну", — говорит эксперт.

Пример из жизни

Пользователь соцсетей Дмитрий тоже поделился своей историей, когда его "надул" супермаркет. На наклейке указана цена 32,63 грн, а в чеке уже другая – 34,05 грн. Мужчина отмечает, что попадал на такую схему неоднократно.

Лже-акции

Проверить акции, по словам эксперта, можно по штрих-коду в интернете. Сегодня большинство магазинов выставляют товары и цены на них на своем сайте.

"Сейчас большенство магазинов перешли на интернет-площадку. Они выставляют ценники на то же масло, бананы и т. д.", — говорит Максим Несмиянов.

Как поступить? С кассиром не ссорьтесь, охрану не вызывайте, а обращайтесь к администратору, он вам вернет разницу.

Пример из жизни

Пользователь Facebook Иван поделился фотографиями "акционных предложений" украинского супермаркета.

"Желтые ценники — это сниженная цена! Интерес победил, сколько же процентов скидка? Под желтым акционным ценником ценник к АКЦИИ", — пишет мужчина.

Забавной историей, произошедшей еще 3 года назад в известной сети магазинов косметики, поделилась в Facebook и жительница Украины Ольга. Они предложила заценить "колоссальные" скидки.

Недостаток сдачи

Все меньше 5 копеек остается магазину — свидетельствует постановление Кабмина. Если сдача больше этой суммы — отдают покупателю. Однако бывают случаи, когда кассир может оставить себе и 50 копеек и даже гривну.

Заметим, что поток покупателей в супермаркетах большой, за день суммы набегают немалые.

Дополнительная тара

Входить в стоимость продукции дополнительная тара не должна. Однако недопросные продавцы этого правила не соблюдают и взвешивают его вместе с товаром. К таким фасованным товарам следует относиться с особой осторожностью. Бывает, что вес указан один, а по факту на 200 гр меньше.

Часто это и заводской брак, а иногда и махинации супермаркетов.

Продукты, подорожающие к Новому году

В Украине в канун новогодних праздников растут цены на товары, в основном дорожают те товары, которые наиболее популярны в праздники.

Следует ожидать увеличения средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% к 34 грн. Изменяется в цене и куриное филе, так как из него готовят изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам в сравнении с началом декабря, поэтому цена на эту позицию может составлять около 116 грн/кг.

Подорожает и сыр приблизительно на 4%. Он также популярен перед праздниками. Большинство его покупает не только для творожных нарезок, но и для салатов и многих других блюд.

Этот продукт, ближе к Новому году, будет стоить около 276 грн/кг.

Раньше мы писали, как киевский супермаркет начал продавать очищенные мандарины, чтобы сэкономить время людей.

Также мы рассказывали о супермаркете, который обошел запрет бесплатного распространения пластиковые пакеты.

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