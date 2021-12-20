Ковбаса з пліснявою та масло, яке куштували пацюки: як українців обдурюють супермаркети

За рік вартість харчів зросла на 20%, а деяких взагалі на всі 50%. Попри це, торговці раз у раз намагаються впихнути покупцеві прострочені сири, ковбасу, рибу тощо.

Про беззаконня в українських супермаркетах та міжнародний досвід розповів у сюжеті кореспондент "Сьогодні".

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Випадок у супермаркеті Бучі

Буквально за кілька хвилин в одному із супермаркетів у передмісті Києва кореспондент виявив на полицях форель з двотижневим протермінуванням та ковбасу із характерною пліснявою (хоча термін придатності відповідав зазначеному).

Останню позицію касир не продала і звернулася до відділу, аби вияснити ситуацію. Проте керівництво супермаркету пояснювало це начебто неуважністю продавців, які не помітили прострочку на полицях.

Продукція з новими термінами у Кременчуці

У Кременчуці СБУ викрила підпілля, де перефасовували непридатні до споживання продукти у свіже пакування та клеїли нові терміни їх вживання.

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Постачали продукцію до роздрібних торговельних мереж, підрозділів Держприкордонслужби та Міністерства оборони, а що найбільш цинічно — в дошкільні заклади Полтавської та Київської областей.

Бувають і інші ситуації безпосередньо в самих магазинах.

"Дуже часто прострочені сири той же магазин натирає, фасує і продає ніби для піци, для запікання", — говорить Олена Куликова, голова правління Всеукраїнської асоціації "Споживча довіра".

Як контролює це держава

Експерти стверджують, що харчові продукти, термін придатності яких сплинув, не мають права бути на прилавках магазинів. Держава конституційно гарантує покупцеві якісну продукцію та карає недобросовісних продавців немаленькими штрафами.

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Проте кількість випадків, коли протерміновану продукцію виставляють на полицях магазинів, все більшає. У Держпродспоживслужбі це повʼязують зі зменшенням кількості звернень громадян. Менше скаржаться — менше перевірок.

Та й влаштовувати ці перевірки відповідна служба наразі не може, адже це заборонено через пандемію.

Проте експерти переконані: якщо податки ми платимо за кожен придбаний продукт, то і захист відповідний має бути.

Штрафи

За продаж продуктів непридатної якості штраф становить близько 25 мінімальних зарплат (160 тисяч гривень), а за протерміновані продукти — 40 мінімальних зарплат (близько 260 тисяч гривень).

У 2021 році за це вже оштрафували 318 юридичних осіб на загальну суму понад 11 мільйонів гривень.

Куди скаржитись

Два роки тому Україна скасувала книги відгуків та пропозицій, назвавши це "радянським пережитком". Як альтернатива, зʼявилися засоби електронних комунікацій: електронна пошта та гаряча лінія.

Здебільшого, ці скарги ігнорують, як з випадком нашого кореспондента і супермаркету в Бучі.

Як вирішують питання прострочки за кордоном

Візьмемо, до прикладу, Прагу — столицю Чехії. На території міста розташований склад, куди щомісяця з усієї держави звозять 200 тонн продуктів, строк придатності яких уже минув. Проте споживати їх ще можна, бо термін продовжили після експертизи.

Усі товари роздаються безкоштовно благодійним організаціям.

Врегулювання цього питання повʼязане з високими штрафами для супермаркетів, якщо ті торгуватимуть простроченими продуктами. Суми покарань сягають 300 тисяч крон (близько 370 тисяч гривень). Супермаркети роблять все можливе, аби не втрапити у халепу і не платити такі штрафи.

В Україні ж штрафи теж немаленькі, але все одно торговці нехтують законами.

Та й запозичити досвід Чехії вони не готові, бо доведеться платити гроші за транспортування та утилізацію протермінованого. Для торговців простіше скористатися неуважністю покупців.

Нові схеми обману перед новорічними святами

Супермаркети дурять українців на касах, із цінниками, з вагою продуктів тощо. Існує багато схем, які особливо актуальні саме перед новорічними святами, коли українці масово скупляютьться до столу:

супермаркети зазвичай знижують ціну на товари , термін придатності яких підходить до завершення або навіть уже завершився, але з вітрини прибрати не встигли. Буває таке, що і цінники переклеюють;

, термін придатності яких підходить до завершення або навіть уже завершився, але з вітрини прибрати не встигли. Буває таке, що і цінники переклеюють; невідповідність ціни під час вибору продуктів та на касі зазвичай розпочинається за днів три до Нового року та триває приблизно до 13 січня;

під час вибору продуктів та на касі зазвичай розпочинається за днів три до Нового року та триває приблизно до 13 січня; все, що менше 5 копійок, залишається магазину — свідчить постанова Кабміну. Якщо решта більше цієї суми — віддати покупцеві. Проте бувають випадки, коли касир не додасть і 50 копійок і навть гривню;

і 50 копійок і навть гривню; неправдиві акції. Перевірити їх можна за штрих-кодом в інтернеті. Сьогодні більшість магазинів виставляють товари та ціни на них на своєму сайті;

Перевірити їх можна за штрих-кодом в інтернеті. Сьогодні більшість магазинів виставляють товари та ціни на них на своєму сайті; тару зважують разом із продукцією, хоча закони забороняють такі дії. До таких фасованих товарів потрібно ставитися з особливою обережністю. Буває, що вага вказана одна, а по факту на 200 г менша.

Раніше ми писали, як київський супермаркет почав продавати очищені мандарини, щоб зекономити час людей.

А також розповідали, у скільки обійдеться українцям новорічний стіл.