Три месяца работы рынка земли: где продают больше всего и сколько можно заработать за один гектар

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С начала работы рынка земли в Украине заключили 25 255 сделок по купле-продаже земельных участков.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник, 4 октября.

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Лидерами по количеству сделок являются Киевская и Полтавская области, а по площади земель – Кировоградская и Харьковская.

Сообщается, что сейчас заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подало 5096 нотариусов.

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Как стартовал рынок земли в Украине

Руководитель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка рассказывает, что ключевые вопросы за данный время не изменились.

"Ключевые вопросы остались прежние: страх владельцев паев продешевить и технические вопросы оформления сделок (толкование законодательства, оформление документов, работа нотариусов с реестрами, оценка и т. д.)",- рассказал эксперт.

По словам Дмитрия Крошки, больше всего процессы торговли землей тормозят следующие факторы:

недостаточность задекларированных финансовых ресурсов потенциальных покупателей (это создает угрозу потерять землю небольшим фермерам, которые хотели бы приобрести землю, ими арендуемую чтобы защитить уже осуществленные инвестиции.)

случаи мошенничества, которые уже стали нередки (это касается, в первую очередь, случайного исключения из реестра договоров аренды, что позволяет избежать информирования арендатора об осуществлении сделки купли-продажи).

Цена остается совсем небольшой и в среднем не превышает 1 тыс. долл. за гектар, хотя Минагрополитики рассчитывало другую стоимость, говорит эксперт.

"По моему мнению, существенной активизации сделок купли-продажи следует ожидать после следующей декларационной кампании доходов физических человек и результатов налоговой амнистии, когда появятся задекларированные средства у физических человек,- сказал руководитель ассоциации.

Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, как прошли первые три месяца работы рынка земли и когда он заработает на полную мощность.

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