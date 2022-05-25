Клиенты WOG под угрозой: о какой опасности с бензином предупредила компания

Как мошенники обманывают водителей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время дефицита горючего в Украине активизировались бензиновые мошенники. Они находят разные способы, как во время кризиса нажиться на водителях.

Об этих способах предупредили в сети WOG и рассказали, как от них защититься.

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Мошенники работают под именем компании

Один из способов обмана – распространять аккаунты PRIDE с уже приобретенным горючим. Так, у человека якобы появляется возможность не покупать горючее самому, а получить уже готовое количество литров определенного горючего.

Но в компании предостерегают, что не распространяют таких аккаунтов среди своих клиентов.

"Мы предоставляем право в индивидуальной регистрации в нашей программе лояльности PRIDE", – отмечает прессслужба.

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Еще один способ – распространение топливных талонов и карт в соцсетях. В частности, такие можно встретить в Telegram-каналах, группах Viber, страницах TikTok и других соцсетях. Их мошенники предлагают оплатить банковскую карту, и так похищают деньги.

"Призываем, не обращайся к неофициальным продавцам горючего, а любую информацию проверяй через наш сайт wog.ua", – говорится в сообщении.

В WOG также добавили, что клиенты, которые обращаются к неофициальным продавцам горючего, чтобы приобрести топливные талоны компании, защитать литры или деньги на приложение PRIDE, берут на себя ответственность и все риски.

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Мошенники используют и другие бренды

Раньше мы рассказывали, что злоумышленники используют бренд АТБ. Популярные схемы сейчас реализуются через социальные сети и мессенджеры. Там распространяется информация о проведении разнообразных акций, предоставлении денежных подарков, сертификатов на покупку продуктов в магазинах сети АТБ и т.д.

Однако в сети предупреждают, что это совсем недостоверная информация. О подобных акциях АТБ сообщает только из официальных источников.

"Вся информация по акционным предложениям, которые проходят в сети АТБ, всегда размещается на официальном сайте – www.atbmarket.com и на официальных страницах в соцсетях", – отметили в компании.

Бензиновому кризису конец?

"Сегодня" писали, что аграрии для поставки дизтоплива в Украину предложили использовать флекситанки – специальные гибкие контейнеры.

Аграрии везут на экспорт зерновые грузы и растительные масла на железной дороге 20-футовыми контейнерами, а также автозерновозами. Однако на обратном пути эти автомобили и контейнеры обычно едут пустыми.

"Причем объем таких перевозок по итогам апреля 2022 года – до 1 млн тонн в месяц, и он будет расти, потому что Украине нужно экспортировать по меньшей мере 3 млн тонн зерна и 400 тыс. тонн масла ежемесячно. Следовательно, вполне реально на обратном пути как раз и использовать специальные флекситанки для перевозки в Украину дизтоплива", – объяснил глава ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

Он добавил, что флекситанки помогут еще и снизить стоимость логистики экспорта зерна и импорта дизтоплива.

Кроме того, мы рассказывали, как найти заправку с горючим и купить бензин безналично.