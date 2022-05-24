АТБ предупредил украинцев об опасности: что придумали мошенники

Рассказываем, что придумали мошенники, чтобы обманывать клиентов торговой сети АТБ

АТБ призывает клиентов быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Мошенники придумывают новые и новые схемы, чтобы обманывать украинцев на деньги и выманивать из них персональные данные. На этот раз злоумышленники используют бренд АТБ.

О новой опасной схеме рассказали в пресс-службе компании.

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Как не попасть на крючок

Популярные схемы сейчас реализуются через социальные сети и мессенджеры. Там распространяется информация о проведении разнообразных акций, предоставлении денежных подарков, сертификатов на покупку продуктов в магазинах сети АТБ и т.д.

Однако в сети предупреждают, что это совсем недостоверная информация. О подобных акциях АТБ сообщает только из официальных источников.

"Вся информация, по акционным предложениям, проходящим в сети АТБ, всегда размещается на официальном сайте – www.atbmarket.com и на официальных страницах в соцсетях", – отмечают в компании.

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Клиентов призывают быть внимательными и не вестись на подобные сообщения.

ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме

Ранее "Сегодня" писали, что злоумышленники создали мошеннический ресурс, который имитирует государственный и предлагает получить денежную помощь от правительства. Таким образом, похищают персональные и финансовые данные украинцев.

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Аферисты рекламируют свои "услуги" в соцсетях. Пользователи получают фейковое сообщение о срочной "проверке карт", чтобы украинцам смогли оказать денежную поддержку от государства.

Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке для "проверки". После нажатия на ссылку человек попадает на фишинговый сайт, откуда злоумышленники похищают информацию о банковских картах.

В ПриватБанке напомнили, что правдивую информацию о государственных выплатах и о том, как их получить, обнародуют на официальных ресурсах ведомств. А в случае получения такого сообщения нельзя переходить по ссылке и вводить свои данные.

"Сегодня" также подробно объяснили, как распознать фальшивые гривневые банкноты в 3 шага.

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