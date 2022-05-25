Клієнти WOG під загрозою: про яку яку небезпеку з бензином попередила компанія

Як шахраї дурять водіїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дефіциту пального в Україні активізувалися бензинові шахраї. Вони знаходять різні способи, як під час кризи нажитися на водіях.

Про ці способи попередили у мережі WOG і розповіли, як від них захиститися.

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Шахраї працюють під ім'ям компанії

Один зі способів обману – розповсюджувати акаунти PRIDE з уже придбаним пальним. Так, у людини нібито з'являється можливість не купувати пальне власноруч, а отримати уже готову кількість літрів певного пального.

Але в компанії застерігають, що не поширюють таких акаунтів серед своїх клієнтів.

"Ми надаємо право в індивідуальній реєстрації в нашій програмі лояльності PRIDE", – наголошує пресслужба.

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Ще один спосіб – розповсюдження паливних талонів і карток у соцмережах. Зокрема, такі можна зустріти у Telegram-каналах, групах у Viber, сторінках в TikTok та інших соцмережах. Їх шахраї пропонують оплатити на банківську карту, і так викрадають гроші.

"Закликаємо, не звертайся до неофіційних продавців пального, а будь-яку інформацію перевіряй через наш сайт wog.ua", – йдеться у повідомленні.

У WOG також додали, що клієнти, які звертаються до неофіційних продавців пального, щоб придбати паливні талони компанії, зарахувати літри або кошти на застосунок PRIDE, беруть на себе відповідальність та усі ризики.

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Шахраї використовують і інші бренди

Раніше ми розповідали, що зловмисники використовують бренд АТБ. Популярні схеми зараз реалізуються через соціальні мережі та месенджери. Саме там поширюється інформація про проведення різноманітних акцій, надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продуктів у магазинах мережі АТБ тощо.

Однак у мережі попереджають, що це абсолютно недостовірна інформація. Про подібні акції АТБ повідомляє лише з офіційних джерел.

"Уся інформація щодо акційних пропозицій, які проходять у мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті – www.atbmarket.com та на офіційних сторінках у соцмережах", – наголосили у компанії.

Бензиновій кризі кінець?

"Сьогодні" писали, що аграрії для постачання дизпалива в Україну запропонували використовувати флексітанки – спеціальні гнучкі контейнери.

Аграрії везуть на експорт зернові вантажі й рослинні олії на залізниці 20-футовими контейнерами, а також автозерновозами. Однак на зворотному шляху ці автомобілі й контейнери зазвичай їдуть порожніми.

"Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 року – до 1 млн тонн на місяць, і він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн тонн зерна й 400 тис. тонн олії щомісячно. Отже, цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпального", – пояснив голова асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон.

Він додав, що флексітанки допоможуть ще й зменшити вартість логістики експорту зерна й імпорту дизпального.

Крім того, ми розповідали, як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково.