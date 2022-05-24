АТБ попередив українців про небезпеку: що вигадали шахраї

Розповідаємо, що вигадали шахраї, аби обманювати клієнтів торговельної мережі АТБ

АТБ закликає клієнтів бути уважними, щоб не стати жертвами шахраїв / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Шахраї вигадують нові й нові схеми, аби дурити українців на гроші та виманювати з них персональні дані. Цього разу зловмисники використовують бренд АТБ.

Про нову небезпечну схему розповіли у пресслужбі компанії.

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Як не втрапити на гачок

Популярні схеми зараз реалізуються через соціальні мережі та месенджери. Саме там поширюється інформація про проведення різноманітних акцій, надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продуктів у магазинах мережі АТБ тощо.

Однак у мережі попереджають, що це абсолютно недостовірна інформація. Про подібні акції АТБ повідомляє лише з офіційних джерел.

"Уся інформація, щодо акційних пропозицій, які проходять у мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті – www.atbmarket.com та на офіційних сторінках у соцмережах", – наголошують у компанії.

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Клієнтів закликають бути пильними та не вестися на подібні повідомлення.

ПриватБанк попередив клієнтів про нову схему

Раніше "Сьогодні" писали, що зловмисники створили шахрайський ресурс, який імітує державний та пропонує отримати грошову допомогу від уряду. У такий спосіб викрадають персональні та фінансові дані українців.

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Аферисти рекламують свої "послуги" у соцмережах. Користувачі отримують фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток", щоб українцям змогли надати грошову підтримку від держави.

Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням для "перевірки". Після натискання на посилання людина потрапляє на фішинговий сайт, звідки зловмисники викрадають інформацію про банківські картки.

У ПриватБанку нагадали, що правдиву інформацію про державні виплати й те, як їх отримати, оприлюднюють на офіційних ресурсах відомств. А в разі отримання такого повідомлення у жодному разі не можна переходити за посиланням та вводити свої дані.

"Сьогодні" також детально пояснили, як розпізнати несправжні гривневі банкноти за 3 кроки.

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