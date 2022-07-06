Клиентов ПриватБанка ждут важные изменения – что будет с курсом доллара

В ПриватБанке для безналичных операций изменили курс валют / Фото: Getty Images, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

После ограничений и льгот, введенных с начала военного положения, банки постепенно возвращают привычные условия и изменяют правила. Так, с 6 июля изменения курса валют вводит и ПриватБанк.

О том, по какому курсу теперь будут проходить безналичные операции, объяснили в пресс-службе учреждения.

Реклама

Что изменилось

Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/доллар. Ранее банки могли продавать доллар и проводить конвертации по курсу, который не превышал бы официальный курс +10% к нему. Но в мае НБУ упразднил этот лимит, и банки теперь могут сами устанавливать курсы.

При этом ПриватБанк все это время не менял карточный курс доллара даже после снятия ограничений НБУ. И уже с 6 июля компания устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. То есть, для купли-продажи доллара и безналичных операций и конвертации теперь будет действовать одинаковый курс.

В пресс-службе пояснили, что в первую очередь это касается следующих операций:

Реклама

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", – говорится в сообщении.