На клієнтів ПриватБанку чекають важливі зміни – що буде з курсом долара

В ПриватБанку для безготівкових операцій змінили курс валют / Фото: Getty Images, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

Після обмежень та пільг, введених з початку воєнного стану, банки поступово повертають звичні умови та змінюють правила. Так, з 6 липня зміни щодо курсу валют вводить і ПриватБанк.

Про те, за яким курсом тепер проходитимуть безготівкові операції, пояснили в пресслужбі установи.

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Що змінилося

Офіційний курс долара в Україні залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн за долар. Раніше банки могли продавати долар і проводити конвертації за курсом, який би не перевищував офіційний курс +10% до нього. Але у травні НБУ скасував цей ліміт, і банки тепер можуть самі встановлювати курси.

При цьому ПриватБанк весь цей час не змінював картковий курс долара, навіть після зняття обмежень НБУ. І вже з 6 липня компанія встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Тобто, для купівлі-продажу долара та для безготівкових операцій і конвертації тепер діятиме однаковий курс.

У пресслужбі пояснили, що передусім це стосується таких операцій:

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зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;

усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", – йдеться у повідомленні.