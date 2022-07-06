На клієнтів ПриватБанку чекають важливі зміни – що буде з курсом долара

В ПриватБанку для безготівкових операцій змінили курс валют / Фото: Getty Images, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні
Після обмежень та пільг, введених з початку воєнного стану, банки поступово повертають звичні умови та змінюють правила. Так, з 6 липня зміни щодо курсу валют вводить і ПриватБанк.
Про те, за яким курсом тепер проходитимуть безготівкові операції, пояснили в пресслужбі установи.
Що змінилося
Офіційний курс долара в Україні залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн за долар. Раніше банки могли продавати долар і проводити конвертації за курсом, який би не перевищував офіційний курс +10% до нього. Але у травні НБУ скасував цей ліміт, і банки тепер можуть самі встановлювати курси.
При цьому ПриватБанк весь цей час не змінював картковий курс долара, навіть після зняття обмежень НБУ. І вже з 6 липня компанія встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Тобто, для купівлі-продажу долара та для безготівкових операцій і конвертації тепер діятиме однаковий курс.
У пресслужбі пояснили, що передусім це стосується таких операцій:
- зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;
- усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.
"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", – йдеться у повідомленні.
Ще 5 липня картковий курс продажу долара в ПриватБанку становив 32,79 грн. Станом на ранок 6 липня у застосунку банку він встановлений на рівні 35,21 грн.
ПриватБанк ввів обмеження щодо карток
Раніше ми розповідали, що банк вводить обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.
Ідеться про обіг в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
Ми писали і про те, що ПриватБанк почав виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам. Читайте також, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.