Клиентку возмутила посылка от "Новой почты" – что было в мешке (фото)

"Новая почта" прислала клиенту другую посылку / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, что получила в отделении совсем не то, что ей присылали.

Об этом женщина рассказала в социальных сетях.

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По ее словам, из Харькова институт выслал семена для помощи малым фермерам. Посылка была застрахована на полную сумму, но в отделении вместо семян она получила мешок вермикулита.

Вермикулит – это специальный минерал, который используется как удобрение и не может заменить семена.

"Причем отделение № 1 в Броварах сначала отказывалось даже претензию брать – ничего не докажете, а что, там не удобрения были, а семена? Потом, правда, взяли. Прикрепляю фото, что выехало из Харькова и что выдали в Броварах", – пишет женщина.

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Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на жалобу и заверили клиентку, что ее запрос уже передали для проведения внутреннего расследования.

"Мы понимаем чувства, которые могут возникнуть в такой ситуации, но очень просим воздержаться от обвинений до момента установления всех обстоятельств", – попросили в "Новой почте".

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Услуга для переселенцев

"Новая почта" запустила услугу для вынужденных переселенцев, и теперь они могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях.

Для того чтобы получить деньги в отделении, нужно при оформлении финансовой помощи выбрать способ получения "Новая почта".

После этого вам на телефон придет специальный код. В отделении скажите оператору, что нужно получить перевод от Western Union, назовите код и покажите документ, удостоверяющий личность.

"Сегодня" также писали, какую услугу компания запускает для украинцев за границей и как выгодно отправить посылку в Европу.