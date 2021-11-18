Клиентка Ощадбанка обвинила кассира в махинациях – что случилось в отделении

Клиентка Ощадбанка обвинила кассира в мошенничестве / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка обвинила его сотрудников в мошенничестве и намеренной выдаче изношенных купюр.

Об этом женщина написала отзыв на сайте "Минфин".

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По словам клиентки, ее матери прислали денежный перевод из Соединенных Штатов на похороны мужа.

"Воспользовавшись отчаянным состоянием моей матери, кассир Ощадбанка подсунула моей матери изношенную 100 долларовую купюру, которую через время отказались принимать в этой же кассе одноименного банка", – говорится в отзыве.

По словам пользовательницы, сотрудница банка понимала, что эту купюру не примут ни в одном финучреждении и просто "подсунула" ее старушке, которая была в растерянном состоянии.

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"Ничего святого у людей нет, там работают мошенники, не пользуйтесь услугами данного банка!", – пишет женщина.

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка отреагировали на отзыв и уверили, что кассир проверяет купюры на признаки изношенности, когда принимает их в кассу для обмена.

"Так же при получении иностранной банкноты клиент проверяет банкноту и имеет право отказаться от обмена при наличии каких-либо сомнений", – написала служба поддержки.

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Как будут работать банки в красной зоне?

В связи с ужесточением карантинных ограничений в областях, попавших в красную зону, вводятся дополнительные ограничения для невакцинированных.

Однако для банков правила остаются прежними – ношение масок и социальная дистанция.

ПЦР-тест или справка о вакцинации для похода в отделение не нужны.

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