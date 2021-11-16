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Ощадбанк продал клиентке бесплатную услугу – кто на ней заработал?

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 09:47
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На Ощадбанк пожаловалась клиентка, которой сказали заплатить за оформление бесплатной карточки киевлянина
Украинка рассказала, как ее обманули в отделении Ощадбанка
Украинка рассказала, как ее обманули в отделении Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинка пожаловалась на обслуживание в отделении Ощадбанка, где ей за деньги продали бесплатную услугу

Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".

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По словам клиентки, она оформляла карточку киевлянина для своего мужа со второй группой инвалидности в Киеве. Сотрудники Ощадбанка сказали ей, что карта стоит 70 грн и женщина внесла деньги в кассу.

"Мне сказали, что она стоит 70,00 грн., я заплатила в кассу деньги, а в данный момент только узнала, что она выдается бесплатно, как так? А эти деньги перечисляются на какую страховую компанию… почему сотрудники Ощадбанка обманывают? Я хочу вернуть деньги!", – пишет возмущенная клиентка.

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка извинились перед своей клиенткой и поблагодарили ее за сигнал, а также отметили, что обязательно вернут деньги за карточку.

"Добрый день! Извиняемся за данную ситуацию и сделаем все необходимое, чтобы вернуть вам средства и не допустить повторения подобных случаев. Очень благодарны вам за сигнал", – написали представители Ощадбанка.

Как снимать деньги с карты Ощадбанка без комиссии

Для того чтобы без комиссии снять наличные с карты Ощадбанка, не обязательно искать именно их банкомат, это можно сделать в банкоматах Укргазбанка и Международного инвестиционного банка.

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Также нужно обратить внимание на то, какая именно у вас карточка. Если вы обладатель "Пенсионной", "Премиум", "Зарплатной", "Социальной" или "Арсенал" – деньги без взысканий можно снимать в любых банкоматах.

Если у вас карта "Экономная" или "Стандартная" – комиссию во всех других банках, кроме Укргазбанка и Международного инвестиционного банка, придется заплатить.

Раньше мы писали, что Ощадбанк продаст на аукционе проблемные кредиты, общей стоимостью около 5 млрд. грн.

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А также рассказывали, как будут работать отделения банков в "красной зоне".

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София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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