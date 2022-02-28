Киевстар заблокировал СМС из РФ и Беларуси – причина

Киевстар объявляет войну российской пропаганде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оператор мобильной связи "Киевстар" заблокировал СМС-сообщения из России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Отмечается, что абоненты в последние дни начали получать большое количество спам-сообщений с фейками, и для борьбы с дезинформацией было принято такое решение.

Отмечается, что в настоящее время сеть "Киевстар" работает в обычном режиме, однако в ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.

IT-армия "положила" сайт Сбербанка

IT-шники нанесли колоссальный удар по DNS Сбербанка и по состоянию на 12:40 он упал, а за ним и вся биржа bestexchange, успевшая поработать не больше 5 минут.

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Именно через эту биржу россияне конвертировали криптовалюту в евро через рубли и наоборот.

Ранее атаку на государственные ресурсы России объявила самая мощная группа хакеров в мире – Anonymous.

Им удалось взломать сайт Минобороны РФ и выложить в открытый доступ все данные, а также положить несколько сайтов госучреждений.

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"Сегодня" также рассказывали, как получить пенсию в условиях военного положения, и писали, сколько для украинцев стоит бензин и дизтопливо.