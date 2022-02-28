Київстар заблокував СМС із РФ та Білорусі

Київстар оголошує війну російській пропаганді / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" заблокував СМС-повідомлення із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

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Зазначається, що абоненти останніми днями почали отримувати велику кількість спам-повідомлень із фейками, і для боротьби з дезінформацію було ухвалене таке рішення.

Зазначається, що наразі мережа "Київстар" працює у звичайному режимі, однак у низці населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури виникають перевантаження.

IT-армія "поклала" сайт Сбербанку

ІТ-шники завдали колосального удару по DNS Сбербанку і станом на 12:40 він впав, а за ним і уся біржа bestexchange, яка встигла попрацювати не більше 5 хвилин.

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Саме через цю біржу росіяни конвертували криптовалюту в євро через рублі та навпаки.

Раніше атаку на державні ресурси Росії оголосила найпотужніша група хакерів у світі – Anonymous.

Їм вдалося зламати сайт Міноборони РФ та викласти у відкритий доступ усі дані, а також "покласти" кілька сайтів держустанов.

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"Сьогодні" також розповідали, як отримати пенсію в умовах воєнного стану, і писали, скільки для українців кошує бензин та дизпаливо.