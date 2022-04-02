Каждый украинец получит денежную компенсацию — когда ожидать выплату

Безусловный доход украинцы будут получать ежемесячно
Соответствующую сумму украинцы будут получать ежемесячно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине планируется ввести безусловный доход. Ежемесячную сумму украинцы будут получать в течение "длительного времени".
Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.
Реклама
Сумму выплат чиновник не уточнил.
"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени – то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать", – сказал Устенко.
Помощь бизнесу
Бизнес, пострадавший от войны, также получит помощь от государства. Подобную инициативу рассматривают в Офисе Зеленского.
Реклама
При этом с каждым днем размер ущерба для Украины растет, средств для возмещений не хватает, поиск дополнительных источников продолжается. Есть несколько источников:
помощь от западных партнеров;
поддержка бизнеса;
репарации со стороны РФ, которые можно получить, к примеру, через трибунал.