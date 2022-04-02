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Кожен українець отримає грошову компенсацію — коли очікувати виплату

Уляна Лебич
2 квітня, 18:10
Безумовний дохід українці отримуватимуть щомісяця

Відповідну суму українці отримуватимуть щомісяця / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують запровадити безумовний дохід. Щомісячну суму українці отримуватимуть протягом "тривалого часу"

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

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Суму виплат чиновник не уточнив.

"Розглядається можливість запровадження так званого безумовного доходу для населення протягом тривалого часу – те, що обговорювалося до війни, але не знаходило підтримки, нині воно має і працюватиме", – сказав Устенко.

Допомога бізнесу

Бізнес, який постраждав від війни, теж отримає допоможу від держави. Подібну ініціативу розглядають в Офісі Зеленського.

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При цьому щодня розмір збитків для України зростає, коштів для відшкодувань не вистачає, пошук додаткових джерел поки триває. Є кілька джерел:

  • допомога від західних партнерів;
  • підтримка бізнесу;
  • репарації з боку РФ, які можна отримати, наприклад, через суд.